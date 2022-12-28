Андрей Чибис подвёл итоги уходящего года на традиционной пресс-конференции

«Хочу выразить благодарность команде регионального правительства за работу, а также федеральному правительству, конечно же нашим небезразличным северянам. Мы видим реализацию тех проектов, которые задумались ранее», – сказал губернатор в приветственном слове.

Сегодня в Мурманске в рамках пресс-конференции глава региона Андрей Чибис представил итоги уходящего года. Мурманская область продолжает занимать высокие позиции в самых разных сферах. Регион становится всё более современным и комфортным для жизни и отдыха.

«Хочу выразить благодарность команде регионального правительства за работу, а также федеральному правительству, конечно же нашим небезразличным северянам. Мы видим реализацию тех проектов, которые задумались ранее», – сказал губернатор в приветственном слове.

Андрей Чибис подчеркнул, что важнейшим показателем, влияющим на качество жизни людей, является экономическая стабильность, сохраняемая благодаря стратегическим решениям правительства региона.

В Мурманской области максимально поддерживают предпринимателей: это относится как малым, так и крупным проектам. В регионе действуют такие преференциальные режимы, как АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики». Статус предполагает различные льготы, которые позволяют бизнесу развиваться самостоятельно, делать жизнь северян комфортнее, а регион лучше.

Один из ключевых проектов не только для региона, но и для всей страны – строительство Мурманского транспортного узла. Его важность и значимость для решения общенациональных задач подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. На комплексное развитие МТУ Правительством РФ выделено 37,7 млрд рублей. В планах на следующий год продолжить строительство, западный берег Кольского залива будет обеспечен железнодорожным сообщением. Якорный элемент МТУ – порт «Лавна», его готовность на данный момент – порядка 50 %. Также к экономическим достижениям 2022 года можно отнести начало создания терминала по перевалке минеральных удобрений с ОАО «Беларуськалий», ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС. Еще один важнейший проект, поддержанный Президентом РФ, – газификация региона. «Газпром» уже приступил к проектированию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

Несмотря на все сложности, связанные с санкционным давлением, сохраняется рост в обрабатывающих производствах и энергетике, строительстве, работе портов и терминалов, экспорте товаров. Стабильность экономики также обеспечивается благодаря плодотворному диалогу между системообразующими предприятиями и правительством региона.

За три года общий объём инвестиций промышленных компаний Кольского Заполярья в развитие региона составил 13,4 млрд рублей. В этом году заключен ряд допсоглашений с компаниями «ЕвроХим», «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Норникель». Все они направлены на развитие и улучшение городов и поселков области.

Мурманская область – социально ориентированный регион, где выполняются все обязательства для граждан и обеспечена поддержка тех, кто в этом нуждается. Действуют новые проекты, которые улучшают жизнь и благосостояние северян: «зарплата мамы» для женщин, родивших первого ребенка, оплата проезда беременным и роженицам; помощь в трудоустройстве подросткам и безработным, увеличение выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Особое место занимают защитники Родины: Мурманская область крайне важна для обеспечения обороноспособности страны и команда региона делает все возможное для обеспечения тех, кто каждый день стоит на страже Кольского Заполярья.

В связи с проведением специальной военной операции большое внимание уделяется военнослужащим и мобилизованным. Для их семей открыт Центр поддержки. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога, их дети получают бесплатное питание в школах и колледжах, а также бесплатно посещают детсад. Участники СВО и члены их семей включены в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с единовременной выплатой в 1,5 млн рублей.

В регионе успешно реализуется программа реновации ЗАТО. В этом году в рамках второго этапа велись работы на 237 объектах в 6 муниципальных образованиях.

Федеральным правительством будет поддержан третий этап, в том числе проекты строительства дома культуры в Алакуртти, бассейна в Североморске и нового школьного корпуса в Печенге. Планируется установить порядка 30 комплексов детского и спортивного оборудования.

Огромное внимание уделяется модернизации здравоохранения и поддержке медиков: в 2022 году приобретено 7800 единиц оборудования и мебели, проведен ремонт в 28 медучреждениях, при поддержке федерального правительства поставлено 15 новых автомобилей скорой помощи. С 1 января увеличится сумма финансовой поддержки ординаторов и целевых студентов, врачам компенсируют аренду жилья.

В Мурманской области в 2022 году строительные и ремонтные работы велись на 135 объектах на общую сумму 13 млрд рублей. В том числе построены 3 детских сада; построено и реконструировано 2 амбулатории и ФАП; идёт строительство школы на 500 мест и корпуса онкологического диспансера, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ряда многоквартирных домов. Капитально отремонтировано 40 социально значимых объектов и более 400 многоквартирных домов – в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Глава региона отметил, что это удалось, в том числе, благодаря существенному увеличению финансирования из областного бюджета.

Для развития области также необходимы высококвалифицированные кадры. В рамках программы «Арктическая школа» в 2022 году в 100 школах и детских садах созданы современные пространства для юных северян. Также открыто 12 новых «Точек роста», 22 класса профориентационной направленности, в колледжах модернизировано 12 мастерских. Введены стипендии губернатора для отличников СПО. Школьный автопарк обновлен на 90%.

Отдельное внимание уделяется безопасности северян: запущены проект «Безопасная школа» и «Безопасный двор» с умной аналитикой, установлено более 7 тысяч камер видеонаблюдения.

Формируется комфортная среда для молодёжи: открыто 17 пространств «СОПКИ», создано мобильное приложение «Молодая Арктика». 100 талантливых северян в течение 2023 года будут получать новую стипендию – 15 тысяч рублей ежемесячно, а молодые ученые и аспиранты, прошедшие конкурсный отбор, 20 тысяч.

Большое внимание уделяется созданию интересных досуговых пространств и мероприятий для северян. Так, в 2022 году создано 7 новых модельных библиотек. Правительство региона активно поддерживает творческих северян в их начинаниях: выделено 30 грантов и субсидий на поддержку инициатив. Также создается современная среда для формирования здорового образа жизни. В этом году создано семь «СОПОК.СПОРТ»; установлены три новые спортивные площадки ГТО, ФОКот; построен межшкольный стадион, на семи объектах проведен капремонт; модернизирован парк «Патриот». Также прошло порядка 40 крупных культурных и спортивных мероприятий: форум «КультАрктика», фестивали «Беломорье» и «Арктические берега», «Праздник Севера», «Кубок Арктики по мотофристайлу» и многие другие.

Кроме насыщенной событийной составляющей региональное правительство создает комфортную городскую среду для северян. В этом году модернизированы дворовые территории 232 многоквартирных домов, реализовано 4 проекта-победителя и 2 проекта-финалиста Всероссийского конкурса и 54 проекта инициативного бюджетирования, установлено 78 новых детских и спортивных площадок, а также архитектурно-художественная подсветка на 26 объектах Мурманска.

В этом году парк общественного транспорта региона обновлен на 55% и стал еще безопаснее для граждан. Регион пополнился 169 единицами нового общественного транспорта, в январе 2023 года линию выйдут ещё 11 единиц.

Мурманская область привлекает туристов со всего мира. Правительство региона активно вкладывается в развитие туриндустрии: поддержано 10 инициатив предпринимателей по созданию придорожного сервиса, 5 субъектов получили поддержку экологически ответственного туризма, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://vk.com/video537777114_456242146?list=a6696b725d6c5a2f0e