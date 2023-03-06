Андрей Чибис подвел итоги визита министра спорта РФ Олега Матыцина в Мурманскую область

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги визита министра спорта России Олега Васильевича Матыцина в регион.

«Мы открыли достойный физкультурно-оздоровительного комплекс «Северное сияние» в Кандалакше со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе. Спортивный объект появился в рамках программы «Спорт – норма жизни», нацропекта «Демография» и плана «На Севере – жить», – сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ФОКе оборудован большой спортивный зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и боксу; зал единоборств, где будут заниматься самбо, дзюдо и спортивной борьбой; тренажерный зал; раздевалки, тренерский и медицинский кабинеты, камера сухого жара с комнатой отдыха, массажная и буфет.

«Я ещё раз поздравляю жителей Кандалакши и надеюсь, что новый спортивный объект будет радовать и профессионалов, и любителей спорта», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru