Андрей Чибис: помощь участникам СВО и их близким – приоритетная задача правительства Мурманской области

Глава региона вчера провёл заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области. Основной вопрос повестки касался помощи участникам спецоперации и их семьям в регионе.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области с начала специальной военной операции создана система дополнительных мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходящим службу по контракту, а также гражданам, принимающим участие в СВО на добровольной основе и членам их семей.

«Правительством области совместно с Северным флотом организована отправка нашим бойцам специальной техники и гуманитарного груза. Для участников СВО за счёт средств областного бюджета приобретено более 159 тысяч единиц различного имущества, в том числе спецэкипировка, спальные мешки, дополнительные средства защиты, аптечки и многое другое. Более пяти тысяч единиц этого имущества отправлено в подразделения флота», – сказал губернатор.

Важным блоком работы правительства является помощь семьям участников специальной военной операции. Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области принят комплекс мер поддержки этой категории граждан.

«Семьям мобилизованных назначается и выплачивается единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей выплачивается на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье. Кроме того, дети участников СВО обеспечены бесплатным питанием в школах и колледжах, а совсем юные северяне бесплатно посещают детский сад. Также участники спецоперации и их семьи включены в региональную программу «Свой дом в Арктике». Денежную выплату на покупку домокомплекта, жилого дома на вторичном рынке или его строительство они могут получить в приоритетном порядке. Размер единовременной выплаты составляет 1,5 млн рублей», – рассказал заместитель губернатора Владимир Евменьков.

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил о работе Центра поддержки семей мобилизованных и участников спецоперации, который начал работать в регионе на базе учреждений социальной поддержки населения с ноября прошлого года. Он отметил, что открыто 12 отделений, которые функционально охватывают всю область. В них трудятся 23 специалиста, которые являются кураторами каждой конкретной семьи. Они в режиме 24/7 находятся с ними на постоянной связи. Их задача – помогать в решении всех поступающих от семей вопросов – бытовых, финансовых, медицинских, образовательных, социальных и других. За это время за помощью к специалистам Центра обратились почти четыре тысячи раз, 3878 обращений из них – решены.

«Хочу отметить, что результатом решения вопроса является позиция семьи. В рамках рабочих поездок по региону я посещаю эти Центры, общаюсь со специалистами. Вижу, что это чуткие люди, для которых это не просто часть работы, а действительно искреннее желание помочь. Очень важно, чтобы на всех уровнях власти оказывалась полная, всесторонняя поддержка специалистам. Помощь участникам спецоперации и их близким – приоритетная задача правительства области», – отметил Андрей Чибис.

Руководитель Мурманского РИК партии «Единая Россия» Эвелина Макарова рассказала о ходе проведения акции «Север помогает». Напомним, старт акции был дан в сентябре прошлого года по поручению губернатора Андрея Чибиса.

«Во всех муниципалитетах области развёрнуты пункты приёма гуманитарной помощи для северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО. На сегодняшний день в составе гуманитарных конвоев, отдельными фурами, а также авиацией нами отправлено свыше 130 тонн помощи, собранной в рамках акции. Это продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, медикаменты, печки и генераторы, строительные материалы. Тесное взаимодействие с Северным флотом позволяет нам обеспечивать точечные доставки в конкретные бригады», – подчеркнула Эвелина Макарова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, не остаются без внимания и жители новых российских регионов. В машинах, которые идут в сторону Донецка, обязательно есть гуманитарная помощь и для них.

«Каждая семья защитников Родины, каждый участник спецоперации должны чувствовать всеобъемлющую поддержку государства в это сложное время. Спасибо большое всем неравнодушным северянам, которые оказывают эту поддержку. Благодарю всех, кто вносит свой посильный вклад в общее дело помощи», – в заключении сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru