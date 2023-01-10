Андрей Чибис попросил ЦУР проанализировать, насколько быстрее стали решаться проблемы с уборкой снега

За январские праздники Центром управления регионом зафиксировано 524 сообщения, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Все сообщения, оставленные северянами, зафиксированы специалистами ЦУР и были доведены до ответственных исполнителей еще в период праздников. Официальные ответы на каждое сообщение, оставленное на порталах обратной связи, будут предоставлены гражданам не позднее 21 января.

«Из-за длительного решения хочется обратить внимание на проблему жителей Спутника, которые еще 28 сентября сообщили, что в поселке работают два фонаря. Муниципалитет деньги на установку освещения изыскал. Работы по установке и подключению планировались к 15 декабря. Но потом срок сдвинулся на конец месяца», — рассказал Алексей Медведев.

Как пояснил глава администрации Печенгского округа в ходе оперативного совещания, сроки выполнения работ затянулись из-за проблем с подключением освещения, но к 31 декабря все фонари в поселке Спутник заработали.

С аналогичной проблемой в ЦУР обратились жители Апатитов. Они пожаловались, что на улице Космонавтов большинство светильников не горят или работают некорректно. Администрация запланировала провести ремонтные работы до 27 декабря. Но в заявленные сроки освещение было восстановлено частично. Оставшиеся светильники отремонтируют уже в январе 2023 года.

«Все обращения, в том числе под нашей оперативкой, должны быть сегодня разобраны. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями прошу своевременно принимать решения по учебному процессу в школах, водителям следует быть внимательнее на дорогах, а муниципалитетам — вовремя чистить проезжие части и дворы. ЦУР прошу подготовить сравнительный анализ количества жалоб на уборку снега и скорости решения этих проблем в муниципалитетах по сравнению с прошлым зимним периодом», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru