Андрей Чибис попросил руководство муниципалитетов проверить состояние автодорог, отремонтированных в рамках нацпроекта в 2019-2020 гг.
После обращения экспертов ОНФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил руководство муниципалитетов проверить состояние автодорог, отремонтированных в рамках нацпроекта в 2019–2020 гг. Контроль процесса будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Ранее общественники обращались к губернатору с просьбой дать поручение провести такое обследование.
В ходе оперативного совещания глава региона отметил необходимость мониторинга состояния участков дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние два года.
В первый год реализации проекта в Мурманске было отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, во второй – также 27. В связи со скорым истечением срока гарантии работ, произведенных в
«Отрадно, что Андрей Владимирович согласился с нами и дал соответствующее поручение. Мы в свою очередь продолжим следить за состоянием дорог как уже отремонтированных, так и тех, где работы еще только предстоят, в частности, в этом году. Результаты очередного мониторинга мы также предоставим главе региона», – отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.
На оперативном совещании в правительстве области была озвучена еще одна актуальная для Заполярья проблема, которую активисты ОНФ также поднимали неоднократно. Речь идёт о многочисленных фактах складирования десятков отработанных автомобильных шин. Андрей Чибис дал поручение заместителю губернатора, курирующему это направление, решить вопрос с региональным оператором по обращению с ТКО.