После обращения экспертов ОНФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил руководство муниципалитетов проверить состояние автодорог, отремонтированных в рамках нацпроекта в 2019–2020 гг. Контроль процесса будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Ранее общественники обращались к губернатору с просьбой дать поручение провести такое обследование.

В ходе оперативного совещания глава региона отметил необходимость мониторинга состояния участков дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние два года.

В первый год реализации проекта в Мурманске было отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, во второй – также 27. В связи со скорым истечением срока гарантии работ, произведенных в 2019 г ., активисты ОНФ осмотрели отремонтированные дорожные объекты и выявили ряд различных дефектов. Их устранение, по мнению общественников, необходимо произвести в рамках гарантийных обязательств. Среди таких участков: проспект Героев-североморцев (от улицы Александрова до улицы Чумбарова-Лучинского и от дома №72 до улицы Ивченко) с тротуарами, улица Полярные Зори (от улицы Гвардейской до улицы Карла Маркса) с тротуарами, улица Старостина (от Верхнеростинского шоссе до проезда Связи), улица Шмидта (от улицы Комсомольской до улицы Егорова) с тротуарами.

«Отрадно, что Андрей Владимирович согласился с нами и дал соответствующее поручение. Мы в свою очередь продолжим следить за состоянием дорог как уже отремонтированных, так и тех, где работы еще только предстоят, в частности, в этом году. Результаты очередного мониторинга мы также предоставим главе региона», – отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

На оперативном совещании в правительстве области была озвучена еще одна актуальная для Заполярья проблема, которую активисты ОНФ также поднимали неоднократно. Речь идёт о многочисленных фактах складирования десятков отработанных автомобильных шин. Андрей Чибис дал поручение заместителю губернатора, курирующему это направление, решить вопрос с региональным оператором по обращению с ТКО.