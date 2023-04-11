Минтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населенияЗа месяц в Мурманской области открыли на 3% больше вакансий, чем год назад
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 13:30

Андрей Чибис поручил держать наготове технику для уборки песка после зимы

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1705 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 1218. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

С 1 апреля количество сигналов по уборке снега в регионе выросло на 34%, из них почти половина – по уборке во дворах. Это связано с резким повышением температуры воздуха в регионе.

Больше всего сообщений о необходимости расчистки дворов от снега поступило из Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск и Кандалакшского района.

«В ЗАТО Заозерск местные жители сигнализировали о длительных сроках расчистки территорий от снега. Жителям домов № 11 и 13 по улице Мира пообещали расчистить дворы только к 21 апреля. А на улице Колышкина, 11 технику должны пригнать только в мае. Просим администрацию обратить внимание на сроки отработки подобных проблем», – рассказал Дмитрий Каменский.

Как пояснил в ходе оперативного совещания глава ЗАТО г.Заозерск Алексей Пеньшин, сроки по уборке данных территорий являлись предварительными – в минувшие выходные дороги от снега во дворах были расчищены.

В блоке «Дороги» северяне уточняли вопросы закрытия областных направлений по погодным условиям, а также информировали о необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Вывоз мусора» жители региона в основном жаловались на переполненные контейнеры, в частности, достаточно много жалоб поступило из Кандалакши. Причиной стала плохая расчистка от снега подъездных путей.

«Прошу всю технику держать наготове к уборке песка после зимы. Мы вместе с коллегами, в том числе неожиданными выездами в муниципалитеты, будем проверять, как осуществляется уборка. Также прошу обратить внимание на повреждения дорожной сети. Ямочный ремонт по всем современным технологиям прошу обеспечивать», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Галапагосы: На краю земли». Документальный фильм, 2 серия (6+)
-PRO Деньги (16+)В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль незначительно снижается к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поручил держать наготове технику для уборки песка после зимы-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика