Андрей Чибис поручил держать наготове технику для уборки песка после зимы

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1705 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 1218. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

С 1 апреля количество сигналов по уборке снега в регионе выросло на 34%, из них почти половина – по уборке во дворах. Это связано с резким повышением температуры воздуха в регионе.

Больше всего сообщений о необходимости расчистки дворов от снега поступило из Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск и Кандалакшского района.

«В ЗАТО Заозерск местные жители сигнализировали о длительных сроках расчистки территорий от снега. Жителям домов № 11 и 13 по улице Мира пообещали расчистить дворы только к 21 апреля. А на улице Колышкина, 11 технику должны пригнать только в мае. Просим администрацию обратить внимание на сроки отработки подобных проблем», – рассказал Дмитрий Каменский.

Как пояснил в ходе оперативного совещания глава ЗАТО г.Заозерск Алексей Пеньшин, сроки по уборке данных территорий являлись предварительными – в минувшие выходные дороги от снега во дворах были расчищены.

В блоке «Дороги» северяне уточняли вопросы закрытия областных направлений по погодным условиям, а также информировали о необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Вывоз мусора» жители региона в основном жаловались на переполненные контейнеры, в частности, достаточно много жалоб поступило из Кандалакши. Причиной стала плохая расчистка от снега подъездных путей.

«Прошу всю технику держать наготове к уборке песка после зимы. Мы вместе с коллегами, в том числе неожиданными выездами в муниципалитеты, будем проверять, как осуществляется уборка. Также прошу обратить внимание на повреждения дорожной сети. Ямочный ремонт по всем современным технологиям прошу обеспечивать», – заключил губернатор Андрей Чибис.