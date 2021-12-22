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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 09:00

Андрей Чибис поручил до 1 февраля выработать схему обслуживания жителей отдалённых территорий региона врачами-специалистами

Последнее в уходящем году заседание правительства Мурманской области было целиком посвящено вопросам здравоохранения. Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев представил доклад о результатах и перспективах реализации в Мурманской области программы модернизации первичного звена медицинского обслуживания. Кроме того, в ходе обсуждения были подняты и другие насущные вопросы, такие как доступность услуг врачей-специалистов для жителей отдалённых муниципалитетов региона.

Заседание началось на торжественной ноте – мурманский центр инновационной эмбриологии и репродуктологии «Эмбрилайф» в 2021 году признан лучшим инфраструктурным проектом на принципах государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения в России. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил Дмитрию Панычеву диплом и кубок от федерального Минздрава.

Открывая заседание, глава региона подвёл некоторые итоги года в сфере здравоохранения. Как отметил Андрей Чибис, в 2021 году завершён капитальный ремонт хирургического корпуса областной клинической больницы, фактически заново отстроено и переоборудовано отделение лучевой диагностики областного онкологического диспансера. Благодаря федеральной поддержке область получила 22 новых машины скорой помощи. Начали курсировать по региону четыре мобильных диагностических комплекса – «Поезда здоровья». Построены два фельдшерско-акушерских пункта.

Правительство области продолжает уделять особое внимание медикам, работающим в «красных зонах». Для медработников установлены дополнительные средства на отпуска с компенсацией до 50 тысяч рублей. Помимо федеральных выплат, которые в Мурманской области получают 8500 медиков, на региональном уровне осуществляются доплаты и другим категориям работников «красных зон» – уборщикам, буфетчицам, лифтерам. Введена доплата для медперсонала, принимающего участие в вакцинации населения.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в числе дополнительных вопросов, поднятых на заседании, одно из основных мест заняла доступность услуг врачей-специалистов для жителей отдалённых территорий. Проблема была поднята северянами в ходе «прямой линии» с губернатором 19 декабря. Андрей Чибис поручил региональному Минздраву в кратчайшие сроки проработать пути её решения.

«Набор вопросов, которые можно решить более простыми способами, без каких-то гигантских инвестиций, лежит на поверхности. И мы должны безотлагательно к их решению приступить. К 1 февраля на уровне Минздрава необходимо создать чёткое и понятное регулярное расписание обслуживания жителей «отдалёнки». Где-то это будут «Поезда здоровья», где-то – просто приезд в определённое время специалистов. Но люди должны понимать: раз в месяц или полтора-два в такое-то время специалисты приедут. К этому моменту главам муниципалитетов и руководителям местных предприятий нужно обеспечить организационную помощь. Кроме того, необходимо создать соответствующую цифровую платформу, чтобы люди могли легко записаться. Но самое главное – заблаговременное понимание, в какие дни принимают какие специалисты, которых нет на территории в силу объективных причин», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, губернатор рассказал о сообщениях жителей отдалённых муниципалитетов, которые вынуждены ездить в Мурманск и другие крупные города области на врачебные консультации в несколько приёмов. Андрей Чибис поставил перед Минздравом задачу с помощью той же цифровой платформы создать регулярные «зелёные коридоры» для комплексных обследований пациентов из «отдалёнки» в крупных медицинских учреждениях в один день. Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос организации специальных автобусов-шаттлов для междугородних поездок пациентов – такая практика уже успешно внедрена в Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432541/#&gid=1&pid=4

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