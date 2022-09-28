Андрей Чибис поручил донастроить работу медицинских колл-центров

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1282 сообщения, оставленные в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуг. Отработано за отчетный период — 860. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев в ходе оперативного совещания, которое состоялось 26 сентября.

Большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось частичного отсутствия отопления, качества воды, протечек крыш. Указанные жителями адреса оперативно передаются в работу профильным ведомствам и управляющим компаниям.

От жителей Мурманска поступали жалобы на большие лужи. Так, жители сообщали о залитом водой дворовом проезде по адресу: Полярные Зори, 5. Аналогичные инциденты произошли во дворе дома № 21 по улице Шмидта, на улице Невского, 91 и проспекте Героев-североморцев, 62.

Сигнал о такой же проблеме на тротуаре в районе дома №57 по проспекту Героев-североморцев администрация Мурманска прокомментировала, что в данный момент решение о способе и сроках устранения проблемы не принято, ответ дадут до 28 сентября.

«Среди сообщений на тему благоустройства можно выделить жалобу жительницы Мурмашей, которая с 16 июня просит привести в порядок центральную скейт-площадку, установить освещение и скамейки. Администрация Кольского района пообещала выполнить работы по устройству освещения и установке скамеек в срок до 31 августа. Но трижды переносила сроки», — рассказал Алексей Медведев.

В блоке «Дороги» поступила просьба от родителей, дети которых живут в поселке Шонгуй, а учатся в Мурманске. Они предложили откорректировать расписание автобусов №103 и №104 с учётом расписания занятий ребят.

Региональному Министерству транспорта и дорожного хозяйства рекомендовано рассмотреть возможность корректировки расписания маршрутов.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, большинство сообщений в блоке «Социальное обслуживание и защита» касалось порядка и срока предоставления мер социальной поддержки граждан.

В блоке «Здравоохранение» северяне сообщали о трудностях с записью к врачам.

«В комментариях также часто пишут о проблемах дозвона до поликлиник. Прошу донастроить работу колл-центра так, чтобы люди могли дозвониться и записаться на все необходимые исследования», — прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru