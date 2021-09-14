Андрей Чибис поручил к среде решить все точечные проблемы северян с отоплением

На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 2284 сообщения от северян, оставленных в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом вчера сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», на третьем – «Дороги», на четвертом – «Социальное обслуживание и защита».

В блоке «ЖКХ» значительное количество сообщений поступило по поводу частично отсутствующего отопления и неудовлетворительной работы управляющих компаний.

Большинство обращений было получено из Мурманска и Североморска. Губернатор Андрей Чибис отметил, что северяне продолжают сигнализировать об отсутствии тепла в жилых домах, в том числе и в комментариях под трансляцией оперативного совещания в соцсетях.

«В среду не должно остаться домов, где есть проблемы с теплом. Я прошу каждого главу администрации совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями взять на контроль все адреса, где проблемы с отоплением точечно ещё остались. А Госжилинспекцию прошу привлекать к ответственности нарушителей с учётом своих полномочий», – отметил глава региона.

В блоке «Благоустройство» обращения касались благоустройства общественных пространств, уборки территорий и ремонта дворов.

Мурманчане сигнализировали о необходимости ремонта лестницы между домами № 160 и 164 на Кольском проспекте. Также жители областного центра сообщали о срыве сроков ремонта дворов по улице Павлова, 9, Кольском проспекте, 2 и улице Капитана Орликовой, 2-12. К подрядчикам будут применены штрафные санкции.

«На основании жалоб о неудовлетворительном состоянии лестницы в ТСЖ было направлено требование организовать работу по её ремонту», – пояснила Александра Никипелова.

В блоке «Дороги» мурманчан волновали сроки завершения дорожных ремонтов по улицам Копытова и Лобова, а также участка автодороги на Кольском проспекте.

«Своевременный ремонт дорог – это вопрос безопасности дорожного движения и пешеходов. Он принципиально важен. Так, например, у студенческого общежития на улице Траловая в Мурманске несколько месяцев не могут установить лежачие полицейские. Это недопустимое нарушение необходимо устранить до 15 октября», – подчеркнул Андрей Чибис.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» пользователи задавали вопросы, касающиеся порядка и сроков предоставления различных мер социальной поддержки, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.