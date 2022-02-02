Андрей Чибис поручил ликвидировать рекламу запрещенных веществ на фасадах зданий

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1425 сообщений, оставленных северянами на портале «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом 31 января на оперативном совещании в областном правительстве сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Среди острых проблем специалисты ЦУР выделили размещенную на фасадах домов Мурманска и Кировска рекламу запрещённых веществ. Тема вызвала активное обсуждение в социальных сетях. В связи с этим специалисты Центра предложили администрациям и управляющим компаниям провести системную работу по ликвидации несанкционированных надписей, не дожидаясь сигналов жителей.

По количеству сообщений на первое место на прошлой неделе вышел блок вопросов по теме «Благоустройство». Чаще всего жители сигнализировали о неубранных дворах и общественных территориях.

В блоке «Дороги» пользователи социальных сетей сообщали о проблеме складирования снега. В основном северяне жаловались на то, что при уборке одной территории снег перебрасывался на другую, создавая неудобства транспорту и пешеходам.

«ЦУР на прошлой неделе продолжал работу в региональном штабе по уборке снега. Наши специалисты предоставляли списки сообщений жителей с неотработанными адресами. Пользователям соцсетей и портала «Наш Север» Центр напрямую предоставлял отчёты о проделанной работе», — отметил Алексей Медведев.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось протечек кровли, ненадлежащего качества или отсутствия отопления, необходимости ремонта подъезда.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» жители сигнализировали о проблемах с вывозом мусора. Техника не могла подъехать к контейнерам из-за неубранных проездов, поэтому образовывались мусорные завалы. После расчистки дорог отходы оперативно вывозились.

«Прошу муниципалитеты вместе с управляющими компаниями оперативно организовать проверку по несанкционированным надписям. Также надо усилить вывоз снега, особо прошу обратить внимание на тротуары. Там, где действительно есть проблемы, это необходимо поправить», – заключил губернатор Андрей Чибис.