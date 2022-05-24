Андрей Чибис поручил ликвидировать свалку стройматериалов в Кандалакше после сигналов в соцсетях

На минувшей неделе Центр управления регионом зафиксировал 1311 сообщений, поступивших из социальных сетей, порталов Госуслуг и «Наш Север». Отработано за отчётный период 901 обращение. Об этом на оперативном совещании вчера в правительстве Мурманской области сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке и ремонту дворов, общественных пространств и благоустройства. Далее идут темы «ЖКХ», «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса».

Больше всего жалоб на неубранные дворы и территории поступило из Мурманска и ЗАТО Североморск.

Из Мурманска и Кандалакшского района поступило больше всего просьб заасфальтировать дороги во дворах. Также в Кандалакше граждане попросили восстановить сквер на улице Чкалова и убрать свалку, которая образовалась на месте снесенных домов. Администрация Кандалакшского района ответила, что ликвидировать свалку и уделить внимание территории в связи с большим объемом работ сможет только к лету 2023 года.

«Давайте стройматериалы от сноса аварийных домов уберём в этом году, как можно оперативнее, а благоустройство сквера проведём согласно плану, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Мурманчане жаловались на качество выполнения работ по капитальному ремонту фасадов домов №7 и 80 на проспекте Ленина и дома №9/2 по улице Гагарина. По данным обращениям назначена проверка комиссии Фонда капремонта.

В разделе «Дороги» большинство жалоб на ямы поступило из Мурманска и Кандалакшского района.

В блоке «Социальное обслуживание» северяне уточняли условия получения выплат на детей от 8 до 17 лет и компенсации пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно.