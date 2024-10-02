Андрей Чибис поручил Министерству энергетики и ЖКХ региона оперативно отчитываться о текущем статусе устранения проблем с отоплением

За неделю ЦУР зафиксировал 3286 сообщений в социальных сетях. Отмечено двукратное увеличение числа сообщений в сравнении с прошлой неделей. Об этом сообщила 30 сентября на оперативном совещании областного правительства и.о. руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Чаще всего северяне жаловались на ненадлежащее качество или отсутствие отопления. Большинство таких сигналов поступило из Североморска, Апатитов, Заозерска и Печенгского округа.

Адресные сигналы жителей Центр управления регионом оперативно передаёт обслуживающим организациям в работу. Мингосжилстройнадзор и местные власти оперативно реагируют на них и взаимодействуют с управляющими компаниями. Сообщения из социальных сетей и с портала «Госуслуги» также направляются напрямую заместителю губернатора Алексею Лыженкову для контроля ситуации.

Региональная служба 0051 работает без сбоев, операторы обрабатывают звонки в круглосуточном режиме, это подтверждают и сообщения жителей. Пиковый рост сигналов обычно приходится на 4-5 дни после начала отопительного сезона, на время настройки систем. К концу недели количество жалоб пошло на спад во всех населённых пунктах.

«Во время запуска отопительного периода возникают жалобы. Через «горячую линию ЖКХ» мы эти вопросы снимаем. Но есть набор конкретных адресов, откуда поступает больше всего жалоб. Прошу до конца дня доложить текущий статус устранения», – поручил губернатор Андрей Чибис министру энергетики и ЖКХ региона Александру Кобытеву.

Евгения Ульянова привела негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. Среди них – ликвидация свалки строительного мусора после сноса дома на улице Советской в Никеле и свалок в Кузреке и Оленице. В Заозерске прорвало трубу в районе дома №5 по улице Ленинского Комсомола. Администрация ответила, что ремонтные работы на сетях запланированы подрядчиком на текущей неделе, но затем срок начала ремонта перенесла на 30 сентября, не указав причины переноса.

И.о. руководителя ЦУР отметила и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей.

В Мурманске на улице Гаджиева быстро убрано упавшее дерево. В Полярном на ул. Героев-североморцев, 17 выполнен ремонт подъезда. В Ловозере убран мусор с территории сквера в центре села.