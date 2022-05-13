Андрей Чибис поручил муниципалитетам и экстренным службам региона быть готовыми к паводковому и пожароопасному сезонам

12 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил муниципалитетам и экстренным службам быть готовыми к паводковому и пожароопасному сезонам.

Как сообщил глава региона, готовность Мурманской области к безаварийному пропуску весеннего паводка в 2022 году – важнейший вопрос. Сейчас могут возникнуть возможные риски и последствия на отдельных территориях региона.

«По отдельным муниципалитетам необходимо пройти предметно с точки зрения готовности. Оценить риски, обдумать принятие необходимых решений, которые могут потребоваться и быть полностью готовыми к минимизации возможных последствий подтоплений», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также Андрей Чибис обозначил второй актуальный вопрос повестки – о готовности сил и средств к обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушении природных (ландшафтных) пожаров на территории Мурманской области.

«Принципиально важно быть полностью готовыми к ситуации. Для этого мы выделили дополнительные ресурсы. Почти 200 млн рублей заложено на мониторинг возможных пожаров. Необходимо обсудить те риски, которые могут быть, чтобы своевременно провести профилактические мероприятия по ограничению доступа на территории лесных угодий. Обращаю внимание, что в этой части должна вестись четкая работа с муниципалитетами», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/