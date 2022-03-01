Андрей Чибис поручил муниципалитетам и экстренным службам региона быть готовыми к прохождению паводка

Подготовка Мурманской области к паводковому периоду стала одним из вопросов, рассмотренных на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров и заместитель губернатора Юрий Сердечкин. По каналам видеосвязи к работе комиссии подключились руководители профильных ведомств области и органов местного самоуправления.

Говоря о важности противопаводковых мер, глава региона напомнил опыт 2020 года, когда снежная зима и тёплая весна привели к ряду проблем и чрезвычайных ситуаций.

«Я прошу глав администраций муниципальных образований сконцентрироваться. Обилие снега таково, что уже накопленный объём превышает норму более чем на 30%, а в отдельных муниципалитетах, например, в Умбе – свыше 70%. Если снег начнёт таять быстро и резко, как это было в 2020 году, последствия всем понятны. Сейчас нужно приложить особые усилия, направленные на вывоз накопленного снега из дворов и общественных пространств. И, безусловно, подготовить все территории, где есть риск затопления, в рамках существующих планов. Все эти планы мы проговаривали некоторое время назад. Принципиально важно быть готовыми к весеннему паводку заблаговременно», – подчеркнул губернатор.

Помимо этого, комиссия рассмотрела вопрос состояния пожарной защищенности объектов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения Мурманской области. Как сообщил Андрей Чибис, 100% учреждений образования и здравоохранения региона оснащены автоматизированными системами оповещения о пожаре. Системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудованы все учреждения соцподдержки. В текущем году область увеличила финансирование модернизации средств противопожарной защиты социальных объектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дополнительно на повестку дня заседания был вынесен вопрос организации прибытия и размещения эвакуируемого населения Донбасса на территории Мурманской области.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, на территории Мурманской области для приема граждан, вынуждено покинувших ДНР и ЛНР, определены 16 пунктов временного размещения на 442 человека в 10 муниципальных образованиях. Все ПВР расположены в населённых пунктах вдоль железной дороги, на базе гостиниц, баз отдыха, санаториев, объектов культуры.

Андрей Чибис подтвердил готовность региона при необходимости принять жителей ДНР и ЛНР, обеспечить условия для проживания, а детям предоставить возможность посещать школы и детские сады.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441493/#&gid=1&pid=3