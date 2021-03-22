Андрей Чибис поручил муниципалитетам Мурманской области жестко контролировать уборку и вывоз снега

Март на Кольском полуострове выдался снежным – на сегодняшний день выпал уже 101% от месячной нормы осадков. Вместе с тем по области начинают фиксироваться плюсовые температуры. Качество уборки территорий муниципальных образований Мурманской области остается на контроле правительства региона. Подробно о ходе уборочной кампании в рамках еженедельного оперативного совещания доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как отметил глава ведомства, многие муниципалитеты перешли в штатный режим работы. В Мурманске, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск сохраняется режим повышенной готовности. Организованный контроль работ осуществляется оперативным штабом.

Количество сил и средств, направленных на поддержание надлежащего состояния территорий, не снижается – задействовано 693 ед. техники и 2970 человек рабочего персонала.

Организованная работа городских коммунальных служб, управляющих организаций, привлеченных непрофильных предприятий позволила привести в порядок большинство территорий, о чем свидетельствует существенное снижение количества жалоб от населения.

Вместе с тем, объёмы снега на местах временного складирования остаётся внушительным. Андрей Чибис поручил местным администрациям жёстко контролировать процесс вывоза снега.

«Главам муниципалитетов необходимо максимально мобилизоваться и направить все силы на вывоз скопившегося снега, чтобы в период потепления не допустить подтопления фасадов зданий и дворовых территорий», – подчеркнул губернатор.