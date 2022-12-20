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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 13:00

Андрей Чибис поручил муниципалитетам обращать особенное внимание на жалобы о неработающей новогодней иллюминации

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 736 сообщений, оставленных жителями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуги. Об этом вчера сообщила на оперативном совещании областного правительства вице-губернатор Александра Никипелова.

Большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось полного или частичного отсутствия отопления, содержания и ремонта домов. На втором месте — сигналы о необходимости расчистки дворов и общественных территорий от снега и недостаточного освещения. Так, пользователи сообщили, что в поселке Сафоново-1 в районе корта на столбах уличного освещения не работают новогодние конструкции. Администрация сообщила, что из-за сильного износа они не подлежат ремонту и будут демонтированы. Срок выполнения работ — 30 декабря.

«Я прошу обратить особенное внимание на сообщения о новогодней иллюминации. Мы всем городам в этом году выделили необходимые ресурсы и сделали всё возможное, чтобы праздничная иллюминация была достойной. Особенно — в столице Северного флота. И во всех военных гарнизонах. Нужно не формализмом заниматься, а брать в работу сигналы наших жителей», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в Полярном в районе дома №2 по улице Фисановича протекла канализация. Несмотря на то, что о проблеме сообщили 13 декабря, решить её северянам пообещали только к началу следующей недели.

В блоке «Здравоохранение» жители региона жаловались на трудности с вызовом врача на дом, очереди к терапевту, вызванные подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В блоке «Дороги» сообщения касались очистки от снега, подсыпки и плохого освещения дорог.

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