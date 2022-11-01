Андрей Чибис поручил муниципалитетам тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 899 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 548. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

«На стыке блоков «ЖКХ» и «Благоустройство» можно отметить сезонную тенденцию роста жалоб на несвоевременную посыпку тротуаров, уборку пешеходных дорожек и лестниц. За указанный период зафиксировано 21 обращение по данной проблеме. Наиболее часто такие сообщения поступали из ЗАТО Александровск, Мурманска и Кольского района. За своевременную и качественную отработку сигналов хочется отметить администрацию ЗАТО Александровск», — рассказал Алексей Медведев.

Так, например, жительница Мурманска попросила обратить внимание на тротуар и лестницу в районе домов №4-10 по улице Старостина. Управление Октябрьского округа информировало управляющую компанию ООО «Северный Альянс» о необходимости подсыпки лестницы противогололедным составом. Однако, контроля исполнения и проверки результатов не было.

В блоке «Благоустройство» большой резонанс получил пост с фотоматериалами о незавершенных строительных работах на «Тропе здоровья» в Заполярном. Автор публикации отметил, что на тропе оставлен строительный мусор, инфраструктура не доделана, часть скамеек отсутствует.

На пост отреагировал главы Печенгского округа, сообщив, что работы не завершены по вине подрядчика. В ближайшее время будет составлен акт для расторжения контракта.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Дороги» отмечена публикация в популярном региональном паблике о недостаточности уличного освещения — северянам напомнили, что в соответствующей категории на портале «Наш Север» можно оставить информацию о перегоревших светильниках во дворах и будет произведён их ремонт или замена.

«Тема уборки и посыпки тротуаров — одна из основных в муниципалитетах. Просьба регулярно следить за состоянием дорог и оперативно реагировать на те жалобы, которые оставляют наши граждане в соцсетях», — заключил губернатор Андрей Чибис.