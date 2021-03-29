Андрей Чибис поручил муниципальным властям выезжать на места для проверки качества уборки снега

Качество уборки территорий муниципальных образований Мурманской области остается на контроле регионального правительства. В связи с наступлением плюсовых температур началось активное таяние снежных масс. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил муниципальным властям лично выезжать на места для проверок.

«Просьба, обращайте внимание на фактическое состояние дворов в муниципалитетах. Вся техника управлений дорожного хозяйства, подрядчиков, управляющих компаний должна максимально оперативно вывозить снег. Отчёты отчётами, но текущая ситуация непростая. Вся техника должна работать на участках. Прошу ЦУР внимательно следить за этим и соотносить доклады наших глав муниципалитетов с фактической ситуацией. Портал «Наш Север» должен работать с точки зрения качества и отражать реальную картину», – отметил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

О текущей ситуации по очистке территорий сегодня доложили главы администрации города Мурманска, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.