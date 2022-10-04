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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 12:30

Андрей Чибис поручил оперативно решить вопрос ремонта и освещения детских площадок в Полярном

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 983 сообщения, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 633. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев на оперативном совещании областного правительства.

На первом месте по количеству сообщений находится блок «ЖКХ». Здесь большинство обращений касалось наличия отопления и качества водоснабжения в домах северян.

В блоке «Благоустройство» пользователи социальных сетей в основном обращали внимание на недостаточное освещение и благоустройство общественных пространств.

«Жители Полярного попросили устранить опасные для жизни и здоровья детей недостатки на детском игровом комплексе «Кораблик», а именно: на самой конструкции нет нескольких стенок, отсутствуют качели, на карусели вырваны крепления, одна из горок шатается», — рассказал Алексей Медведев о сигнале жителей.

Также Алексей Медведев озвучил ещё одну жалобу жителей Полярного. На улице Фисановича, 7-9 рабочие монтируют площадку, на которой нет освещения. На просьбу граждан об установке фонаря администрация ЗАТО Александровск отметила, что такие работы в этом году не предусмотрены.

«К вечеру жду варианты решения проблем с безопасностью на новой площадке. Прошу Минград помочь муниципалитету с этим. То же самое с освещением. Я запрещаю вам делать детские площадки без освещения — это должно быть прописано в правилах», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Несколько комментариев в социальных сетях по теме «Дороги» зафиксировано от пользователя, который попросил установить ограничивающие скорость дорожные знаки, а также знак «Осторожно дети» на улице Кильдинская при подъёме с улицы Челюскинцев. В сообщении говорится, что по этому участку дороги ежедневно ходят учащиеся прогимназии №61.

В блоке «Мобилизация» северяне уточняли, помимо прочего, какие меры поддержки предусмотрены мобилизованным северянам, а также их семьям.

Напомним, что в минувшие выходные при поддержке ЦУР Мурманской области состоялся прямой эфир, в ходе которого министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев ответил на вопросы жителей региона, касающиеся размера и порядка получения выплат.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, запись эфира доступна в социальной сети «ВКонтакте».

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