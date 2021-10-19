Андрей Чибис поручил организовать освещение на детских площадках, о которых сообщали мурманчане

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1067 сообщений о проблемах, 980 из которых решено. Об этом сообщила вчера на оперативном совещании в областном правительстве министр цифрового развития Александра Никипелова.

Обращения были оставлены на портале «Наш Север» и в социальных сетях. На первом месте по количеству находится блок вопросов по теме «Благоустройство», на втором – «ЖКХ», на третьем – «Дороги», на четвёртом – «Здравоохранение».

В блоке «Благоустройство» поступило несколько сообщений, касающихся освещения новых детских площадок в Мурманске на улице Свердлова, 6/1, а также между домами №№3 и 7 по улице Беринга.

«По информации Министерства градостроительства и благоустройства, АНО «Центр городского развития Мурманской области» проводит работы по обустройству площадки, а обязательства по дальнейшей установке освещения лежат на собственнике», – пояснила Александра Никипелова.

В свою очередь, губернатор Андрей Чибис обратил внимание на то, что освещение детских площадок должно быть комплексно включено ещё на стадии проектирования объекта.

«Совершенно очевидно, что вопрос освещения должен прорабатываться заранее. Это справедливые вопросы, от решения которых зависит дальнейшее использование этих детских площадок», – отметил глава региона.

Андрей Чибис привёл примеры реакции муниципальных властей на обращения северян по поводу ремонта и освещения дворов, создания зеленых зон и обустройства пандусов. В ряде ответов-«отписок» планируемые сроки работ были заявлены на 2028 год, или вовсе сообщалось, что денег на необходимое благоустройство не предусмотрено.

«Жители обращаются к вам за конкретной помощью, а вы им отвечаете: хорошо, поможем – в 2028 году. При этом администрация даже не пытается заявить потребность в этом дворе и получить поддержку из регионального бюджета. Если вам нужна финансовая поддержка, заявляйте о ней. Есть проблема – провели проверку, увидели, что там нужно сделать, берите в программу и реализовывайте. Мы регулярно будем такие вещи разбирать, чтобы подобной профанации работы с людьми не происходило», – заявил Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» жители ЗАТО Североморск сигнализировали о регулярных отключениях отопления и горячей воды в домах по улицам Полярный круг, Комсомольская, Адмирала Сизова, а также в районе ЦРБ и Авиагородка. Городская администрация сообщила, что ситуация связана с проводимыми североморским филиалом АО «МЭС» работами.

В блоке «Дороги» жители Мурманска жалуются на недостаточное освещение дорог. По информации администрации города, в настоящее время рассматривается вопрос заключения контракта на модернизацию наружного освещения.

Блок «Здравоохранение» традиционно представлен сообщениями о проблемах с записью на приём к врачу, о нехватке врачей, об очередях в медицинских учреждениях.