Андрей Чибис поручил отрабатывать проблемы с поставками лекарств напрямую с Минпромторгом РФ

На минувшей неделе в Центр управления регионом Мурманской области северяне прислали 1113 сообщений. Обращения приходили в социальных сетях и на портале «Наш Север». Отработано за отчётный период 718. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке снега на дворовых и общественных территориях, а также благоустройства. На второе место вышел блок вопросов «Экономика и бизнес», далее идут разделы «ЖКХ» и «Здравоохранение».

В блоке «Экономика и бизнес» северяне сигнализировали об отсутствии ряда товаров и росте цен. Прежде всего, пользователей интересовало, куда пропал сахар, и когда он вновь появится в продаже.

«Сахарный» ажиотаж затронул не только частных лиц, но и малый бизнес. Так, из Оленегорска поступил сигнал от местной пекарни. Производство столкнулось с проблемой закупки сахара. Решение проблемы в работе у администрации. Также информация передана уполномоченному по защите прав предпринимателей Мурманской области», – отметил Алексей Медведев.

Большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось жалоб на управляющие компании, корректировки платы за тепло, наледь на крышах.

Основные вопросы в блоке «Здравоохранение» касались нехватки лекарственных препаратов. Фиксировались сообщения о трудностях с покупкой лекарств, необходимых для приема пациентам с заболеваниями щитовидной железы, онкологическими заболеваниями. Поступали сообщения о перебоях с поставками лекарств для больных эпилепсией и базисной терапии астмы.

«С учётом того, что люди беспокоятся и покупают лекарства впрок, нужно увеличить поставки лекарственных препаратов. Росздравнадзор прошу жестко следить за ценами. Моих коллег прошу с федеральным Министерством промышленности отрабатывать, если где-то будет возникать сбой по какой-то поставке, обращаться к коллегам для того, чтобы нам помогли с препаратами, о которых сейчас идет речь», – заключил губернатор Андрей Чибис.