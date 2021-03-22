Андрей Чибис поручил правительству региона взять на контроль реализацию договорённостей с Миндальвостокразвития РФ

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис резюмировал итоги двухдневного визита в Заполярье министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и поручил главе экономического блока вице-губернатору Ольге Кузнецовой взять под контроль реализацию достигнутых договорённостей.

Особый акцент губернатор сделал на работе по проекту «Новый Мурманск».

«Мы очень подробно прошли по подготовке проекта редевелопмента портовой территории «Новый Мурманск». Я напомню, начинали мы эту работу совместно с Алексеем Чекунковым, когда он ещё руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, в рамках подписанного тогда с Фондом соглашения. Сейчас соответствующие работы по подготовке концепции проведены, мы в четверг на совещании с министром это рассмотрели, определили весь подход со сценарием и финансово-экономической моделью, договорились о конкретных совместных шагах. Я прошу Вас, Ольга Александровна, эту работу держать на контроле, чтобы то, о чём мы договорились с министром, было реализовано. «Новый Мурманск» – важнейший для Мурманска, для области и для всей российской Арктики проект», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также глава региона поручил правительству сосредоточиться на практической работе по другим вопросам, поддержанным Миндальвостокразвития, таким как энергообеспечение западного берега Кольского залива и ликвидация накопленного экологического ущерба в акватории Кольского залива и на территории полуостровов Средний и Рыбачий.