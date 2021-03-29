Андрей Чибис поручил принять максимально жёсткие меры по привлечению к ответственности бездействующих управляющих компаний

С 20 по 26 марта Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1746 обращений, поступивших на портал «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщила на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Коронавирус» (65%), на втором – «Благоустройство» (17%), на третьем – «ЖКХ» (8%), на четвертом – «Безопасность» (2%), на пятом – «Информирование» (1%).

В блоке «Благоустройство» чаще всего жители сообщали о проблемах с вывозом снега, некачественной уборке дворов и общественных территорий. Северяне опасаются, что при активном таянии складированного снега будут подтоплены жилые дома.

«В связи с активным таянием снега на крышах обострилась проблема протечек кровель. Жители сообщают, что их проблемы не решаются годами, – отметила Александра Никипелова. – Например, в доме № 15 по улице Воровского в Мурманске проблема актуальна четвертый год. Такая же ситуация и на Чумбарова-Лучинского, 27. Несколько подобных сообщений пришло с улицы Володарского, 14а».

Глава региона Андрей Чибис поручил специалистам Государственной жилищной инспекции Мурманской области запросить в Центре управления регионом информацию об обслуживающих организациях, которые не реагируют на жалобы жителей.

«Есть управляющие компании, которые не только не выполняют свои обязанности в рамках Жилищного кодекса, но и не отрабатывают те сигналы, которые поступают на портал «Наш Север». Я прошу Госжилинспекцию к таким управляющим компаниям принять максимально жесткие меры, предусмотренные действующим законодательством. Каждый должен нести ответственность за бездействие, которое допускает», – заключил губернатор Андрей Чибис.