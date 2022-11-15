За последнюю неделю Центр управления регионом зафиксировал 1026 сообщений. В топ-5 вошли темы «ЖКХ», «Благоустройство», «Дороги», «Социальное обслуживание и защита» и «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касались проблем с отоплением и качества горячего водоснабжения. Например, ещё 27 июля жители Печенги сообщили, что подвалы нескольких домов затоплены, в подъездах стоит неприятный запах.

Администрация Печенгского округа ответила, что обследование будет проведено после окончания пуско-наладочных работ и подачи отопления в дома. Но из-за ряда причин сроки сдвинулись до середины ноября.

Руководитель ЦУР Алексей Медведев попросил коллег из администрации ускорить и держать на контроле решение ситуации.

По недостаточному освещению за неделю зафиксировано 57 сообщений, большинство – из Мурманска, Североморска и Апатитов. Так, от мурманчан поступил сигнал о том, что во дворе дома на просп. Кольском два месяца отсутствует уличное освещение. Администрация города пояснила, что подрядчик меняет аварийные опоры, отставая от графика из-за задержки с поставками необходимых материалов. Ориентировочный срок окончания – 25 ноября.

Андрей Чибис поручил проанализировать все сигналы об отсутствии освещения, а также обратить внимание на состояние дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в соцсетях зафиксировано сообщение о том, что в Кашкаранцах в районе кладбища образовалась мусорная свалка, которая постоянно увеличивается. Сигнал передан в администрацию Терского района.

«Я видел эти фотографии. Коллеги, вы за это отвечаете. Ищите возможности, привлекайте кого хотите, но убирайте», – резюмировал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru