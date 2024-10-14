Андрей Чибис поручил проработать предложения по увеличению эффективности бюджетных процессов

Сегодня в ходе оперативного совещания обсудили формирование бюджета Мурманской области на предстоящий период. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в пятницу был завершён очередной цикл совещаний и ключевая задача теперь – финализация этой работы.

«Мы с вами пять лет делали всё, чтобы обеспечить рост экономики. Несколько лет назад стали бездотационным субъектом. Но мы видим, что война с нашей страной ведётся не только на поле боя, ряд наших налогоплательщиков попали под санкции, что сократило объём доходов региона, включая прогноз на 2025 год. Нужно внимательно и рачительно относиться к расходам, которые закладываются. Чтобы эффективно выполнить все социальные обязательства», – подчеркнул глава региона.

Одна из ключевых задач – обеспечить прохождение отопительного периода.

«Мазут – это большие затраты бюджета. Если бы мы не платили десять и более млрд рублей в год на топливо, то платежки были бы неподъёмными для людей. Поэтому для нас это ключевой приоритет расходов. И конечно, всё, что касается необходимых для нас объектов, запуск и реализация которых обозначены в плане «На Севере – жить», это наш приоритет. И надо обеспечить дополнительные поступления доходов в бюджет», – подчеркнул губернатор.

В пятницу глава региона поручил региональным Минфину и Минарктики проработать предложения по балансировке проекта бюджета. О проделанной работе доложил и.о. министра финансов Михаил Селезнев. Он отметил, что под руководством губернатора уже рассмотрены все отраслевые блоки и в настоящее время отрабатываются замечания.

«Процесс формирования бюджета действительно сложный – санкционное давление накладывает определенные риски. Но тем не менее работа идёт по плану, планируем 1 ноября внести законопроект в Думу. С учётом безусловной необходимости выполнения всех социальных обязательств, реализации национальных проектов, плана «На Севере – жить» и мастер-планов, мы совместно с экономическим и имущественным блоками готовим набор предложений, направленных на балансировку бюджета. Варианты, которые сейчас прорабатываем, включают в себя мероприятия, направленные на повышение внутренней эффективности расходования бюджетных средств, а также на снижение последствий санкционного давления. До конца недели доработаем предложения, в том числе с учетом обсуждений в Министерстве финансов Российской Федерации, и представим Вам для принятия решений», – отметил Михаил Селезнев.

Губернатор подчеркнул, что за эту неделю должны быть финализированы предложения и доработаны проекты бюджетов отраслевых ведомств.

Комментируя процесс формирования регионального бюджета на будущий год, сенатор от Мурманской области Елена Дягилева отметила, что на минувшей неделе также состоялись парламентские слушания проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

«Как вы уже отметили, Андрей Владимирович, вызовы сегодняшнего дня, беспрецедентный режим санкций против Российской Федерации, и стоящие перед нами задачи требуют внедрения новых механизмов повышения эффективности. В своём докладе на парламентских слушаниях проекта федерального бюджета председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко назвала центральным государственным приоритетом социальные обязательства перед гражданами. Рациональный подход к расходам и подключение дополнительных источников доходов позволят сохранить эти тенденции и в бюджете Мурманской области», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула, что механизмы повышения эффективности расходования бюджетных средств уже внедряются в различных субъектах РФ. Она выразила готовность совместно с командой правительства участвовать в проработке предложений и законодательных инициатив для достижения обозначенных губернатором целей, представляя регион в верхней палате парламента, работать над тем, чтобы способствовать дальнейшей федеральной поддержке проектов Мурманской области.

В завершение губернатор подчеркнул, что необходимо активно привлекать к развитию региона частных партнёров.

«У нас хорошее сотрудничество с «ФосАгро», «Норникелем», «НОВАТЭКом», «ЕвроХимом», «Росатомом». За это хочу сказать им огромное спасибо. Принципиально важно чтобы в тех проектах, которые запланированы в рамках реализации мастер-планов, о которых недавно докладывали президенту, также активно участвовали наши партнёры, крупнейшие работодатели региона. Чтобы в рамках действующих соглашений в том числе были профинансированы те или иные проекты», – отметил губернатор, обращаясь к коллегам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/