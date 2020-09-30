Андрей Чибис поручил проработать вопрос создания специальной программы по льготному жилью для медработников и педагогов

Андрей Чибис поручил профильным вице-губернаторам проработать вопрос создания специальной программы по предоставлению жилья востребованным в регионе специалистам. В первую очередь речь идёт о медицинских работниках и педагогах. Такое заявление глава региона сделал на вчерашнем заседании правительства Мурманской области.

«Наша общая задача – развитие жилищного строительства в регионе, в том числе арендной формы и жилья для приобретения в собственность. Помимо социальных функций, это еще и локомотив роста экономики. Также необходимо разработать специальную дополнительную программу по предоставлению жилья на льготных условиях медицинским работникам и педагогам, а также кадрам, которых мы хотим привлечь в Мурманскую область. Прошу Елену Дягилеву и Владислава Сандурского проработать этот вопрос. Срок – три недели», – отметил Андрей Чибис.

Развитие рынка жилищного строительства глава области назвал одной из приоритетных задач регионального правительства. В Мурманске уже запущен крупный проект реновации микрорайона Больничный городок, рассчитанный на четыре года. Планируется построить 200 тысяч квадратных метров современного жилья для четырех тысяч семей.

В целях решения жилищного вопроса для медработников в муниципалитетах области урегулирован вопрос приватизации служебного жилья, предусмотрено право безвозмездно получить земельный участок для строительства дома. Кроме того, увеличены с 20% до 50% единовременные социальные выплаты от расходов на приобретение или строительство жилья.

Об этом на заседании правительства сообщила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова, представляя подробный доклад об исполнении плана мероприятий по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Для привлечения кадров в регион, помимо социальных стимулов, предусматривается и целевое обучение. По направлениям в медицинских вузах сейчас обучаются 362 человека. Полярные надбавки для молодежи вместе с проектом «Земский доктор» позволили в этом году привлечь 48 работников в сфере здравоохранения. Но потребность в медицинских кадрах ещё полностью не закрыта», – прокомментировала Татьяна Русскова.

Как прозвучало в докладе, в регионе продолжается работа по повышению доступности медицинской помощи и открытию фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году заработал ФАП в Ковдозере, завершается строительство медицинского пункта в Краснощелье, также до конца планируется установить модульные ФАПы в Териберке и Зареченске. Создание объектов будет продолжено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

С 1 июня в регионе семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 8 596,5 рубля. В настоящий момент выплаты получили почти восемь тысяч заполярных семей. Показала свою эффективность и программа материнского капитала – в области растет число многодетных семей. До конца 2026 года продлен региональный материнский капитал для семей с тремя и более детьми. Денежные средства в размере 130,9 тысячи рублей можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, оплату медицинских услуг и другие нужды.

Говоря о поддержке сферы образования и педагогов Заполярья, Татьяна Русскова отметила, что с 1 сентября введена специальная доплата с учетом северных надбавок классным руководителям в размере 11,5 тысячи рублей, а школьники с 1-го по 4-й классы обеспечены бесплатным горячим питанием.

На территории субъекта реализуется комплекс мер в сфере экологии и обращения с ТКО. Пилотный проект по раздельному сбору мусора реализуется в Полярных Зорях, готовятся к запуску проекты по внедрению элементов раздельного накопления отходов в Мурманске и Североморске.

Подводя итоги выступления, министр подчеркнула, что мощный импульс для наращивания экономического потенциала Мурманской области создала беспрецедентная система преференций, сформированная для резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны России, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.