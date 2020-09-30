В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 10:45

Андрей Чибис поручил проработать вопрос создания специальной программы по льготному жилью для медработников и педагогов

Андрей Чибис поручил профильным вице-губернаторам проработать вопрос создания специальной программы по предоставлению жилья востребованным в регионе специалистам. В первую очередь речь идёт о медицинских работниках и педагогах. Такое заявление глава региона сделал на вчерашнем заседании правительства Мурманской области.

«Наша общая задача – развитие жилищного строительства в регионе, в том числе арендной формы и жилья для приобретения в собственность. Помимо социальных функций, это еще и локомотив роста экономики. Также необходимо разработать специальную дополнительную программу по предоставлению жилья на льготных условиях медицинским работникам и педагогам, а также кадрам, которых мы хотим привлечь в Мурманскую область. Прошу Елену Дягилеву и Владислава Сандурского проработать этот вопрос. Срок – три недели», – отметил Андрей Чибис.

Развитие рынка жилищного строительства глава области назвал одной из приоритетных задач регионального правительства. В Мурманске уже запущен крупный проект реновации микрорайона Больничный городок, рассчитанный на четыре года. Планируется построить 200 тысяч квадратных метров современного жилья для четырех тысяч семей.

В целях решения жилищного вопроса для медработников в муниципалитетах области урегулирован вопрос приватизации служебного жилья, предусмотрено право безвозмездно получить земельный участок для строительства дома. Кроме того, увеличены с 20% до 50% единовременные социальные выплаты от расходов на приобретение или строительство жилья.

Об этом на заседании правительства сообщила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова, представляя подробный доклад об исполнении плана мероприятий по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Для привлечения кадров в регион, помимо социальных стимулов, предусматривается и целевое обучение. По направлениям в медицинских вузах сейчас обучаются 362 человека. Полярные надбавки для молодежи вместе с проектом «Земский доктор» позволили в этом году привлечь 48 работников в сфере здравоохранения. Но потребность в медицинских кадрах ещё полностью не закрыта», – прокомментировала Татьяна Русскова.

Как прозвучало в докладе, в регионе продолжается работа по повышению доступности медицинской помощи и открытию фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году заработал ФАП в Ковдозере, завершается строительство медицинского пункта в Краснощелье, также до конца планируется установить модульные ФАПы в Териберке и Зареченске. Создание объектов будет продолжено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

С 1 июня в регионе семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 8 596,5 рубля. В настоящий момент выплаты получили почти восемь тысяч заполярных семей. Показала свою эффективность и программа материнского капитала – в области растет число многодетных семей. До конца 2026 года продлен региональный материнский капитал для семей с тремя и более детьми. Денежные средства в размере 130,9 тысячи рублей можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, оплату медицинских услуг и другие нужды.

Говоря о поддержке сферы образования и педагогов Заполярья, Татьяна Русскова отметила, что с 1 сентября введена специальная доплата с учетом северных надбавок классным руководителям в размере 11,5 тысячи рублей, а школьники с 1-го по 4-й классы обеспечены бесплатным горячим питанием.

На территории субъекта реализуется комплекс мер в сфере экологии и обращения с ТКО. Пилотный проект по раздельному сбору мусора реализуется в Полярных Зорях, готовятся к запуску проекты по внедрению элементов раздельного накопления отходов в Мурманске и Североморске.

Подводя итоги выступления, министр подчеркнула, что мощный импульс для наращивания экономического потенциала Мурманской области создала беспрецедентная система преференций, сформированная для резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны России, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Рубль устал падать-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика