Андрей Чибис поручил рассмотреть возможность оперативной модернизации коммунальных сетей в Большом Сафоново

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис обратил внимание коллег на Большое Сафоново. Как отметил глава региона, с начала отопительного сезона в населённом пункте произошёл ряд инцидентов на коммунальных сетях.

«В 2025 году мы поменяли в Малом Сафоново практически все сети, и теперь там нет никаких инцидентов. А в населённом пункте Большое Сафоново сети точно нужно менять. В планах на 2026 год они стоят. Прошу Ольгу Сергеевну Вовк отработать эту тему совместно с главой Североморска. Потому что с начала отопительного сезона там зафиксирован ряд неприятных инцидентов. Нужно внимательно посмотреть, достаточно ли тех работ, которые заложили на этот год. Если очевидно, что недостаточно – найти источник, и когда закончится отопительный период – максимально быстро и чётко поменять. Учитывая, что и по внутренним коммуникациям в домах пришлось работы проводить, даже в рамках устранения этих ситуаций, давайте договоримся, что организуем работу. Чтобы все подъезды в этом году в Большом Сафоново также были отремонтированы», – подчеркнул глава Мурманской области.

Кроме того, Андрей Чибис обратил внимание коллег на дома в Ленинском округе в Мурманске.

«Из-за просадки котельных в ряде домов также были вопросы. Посмотрите, что можно дополнительно сделать по дворам. Чтобы несмотря на сложности у людей появились дополнительные возможности в жилищном секторе», – отметил губернатор.