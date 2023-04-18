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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 12:15

Андрей Чибис поручил разобраться с брошенными автомобилями во дворах и на проезжих частях

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1998 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 1495. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

Количество сигналов по необходимости уборки снега в регионе за неделю составило 699 сообщений, преимущественно они касаются уборки снега во дворах.

В топе городов Мурманск (снижение сигналов на 44% по сравнению с прошлой неделей), а также Мончегорск и Оленегорск. 

«Из точечных сигналов отмечу сигнал жительницы Апатитов, которая сообщила, что в районе дома №26 по улице Дзержинского невозможно ходить из-за скопления талых вод», – отметил Дмитрий Каменский.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, проблемную ситуацию отметили в Ковдоре – местные жители сообщили о большом количестве брошенных автомобилей в городе. Глава администрации Сергей Сомов пояснил, что эвакуировать их возможно только на спецстоянку, которой нет в городе. Организовать её по закону может только предприниматель или коммерческая структура. Переговоры с потенциальными инвесторами данном направлении пока результата не дали.

«Прошу глав администраций усиленно заняться вопросом брошенных авто. Такие машины есть и во дворах, и на дорогах общего пользования. Нужно предпринимать меры по эвакуации. Минтрансу поручаю разработать все необходимые для этого решения, а также провести работы по дефектовке дорожного покрытия», – отреагировал губернатор Андрей Чибис.

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