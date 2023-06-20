Андрей Чибис поручил разобраться с единичными свалками мусора после жалоб граждан в соцсетях

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 916 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 592. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «ЖКХ» жители дома №5 по улице Мира в городе Заполярный пожаловались на комаров, которые в большом количестве развелись в подвале и залетают в квартиры северян. Решение проблемы тянется с 11 мая.

«Из хороших новостей хочется отметить решение годовой проблемы в городе Полярный. Там администрация совместно с управляющей компанией дома №11 по улице Сивко провела ремонт кровли, потому что во время осадков вода протекала вплоть до первого этажа», — сказал Дмитрий Каменский.

В блоке «Благоустройство» жителей волновало содержание придомовых и общественных пространств. С 1 апреля текущего года поступило 82 сообщения о несанкционированных надписях на фасадах домов региона. Борьба с ними продолжается, однако зачастую управляющие компании используют отличающуюся по цвету от фасада краску, что портит общий вид здания.

Количество сообщений о неубранном мусоре на минувшей неделе снизилось на 10%. Однако северяне продолжают писать в соцсетях о несанкционированных свалках. Подобные образовались недалеко от стрелкового клуба «Кречет» в районе «Огней Мурманска», а также по дороге в Североморск в районе старого КПП.

Чаще всего сообщения о неубранном мусоре приходят из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши.

«Прошу разобраться со свалками мусора, о которых сообщают наши граждане в соцсетях. Отдельное внимание просьба обратить на жалобы на контейнерные площадки в Мурманске, о которых северяне пишут под трансляцией оперативного совещания», — заключил губернатор Андрей Чибис.