Андрей Чибис поручил разобраться с качеством уборки снега в одном из округов Мурманска

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1107 сообщения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 789. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Согласно данным системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север» на минувшей неделе общее число сигналов от пользователей соцсетей по уборке снега выросло чуть более чем на 30% относительно предыдущего периода. Причиной стали сильные снегопады 5-6 марта. В первую очередь граждане отмечают необходимость уборки снега во дворах.

«Отдельно отмечу неоднократный перенос сроков уборки снега в Октябрьском округе города Мурманска. Учитывая текущие погодные условия, ожидаем дополнительную динамику роста сообщений по данной проблеме», — отметил Алексей Медведев.

На проблему обратил внимание губернатор Андрей Чибис: «Судя по всему, в Октябрьском округе проблема с уборкой — системная. Несколько сигналов граждан ждут решения с февраля. Прошу городскую администрацию разобраться с проблемой и привлечь коллег к дисциплинарной ответственности».

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений северян было о протечках кровли, наледи на крышах. Чаще всего сообщения по данной проблеме приходят из Кировска, Мурманска и Оленегорска. Зачастую причиной является не вовремя убранный снег с крыш домов.

В качестве примера качественной отработки данной проблемы руководитель ЦУР отметил сигнал жительницы Оленегорска, которая сообщила, что ей в квартиру течёт вода с крыши, управляющая компания не помогает. На сообщение оперативно отреагировала администрация муниципалитета и сообщила, что по указанному адресу рабочие уже приступили к ремонту кровли.

Вопросы в блоке «Здравоохранение» касались организации медицинского обслуживания в отдельных ЛПУ и возможности попасть к тем или иным специалистам.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» северяне интересовались предоставлением муниципального жилья или переселением из аварийного жилья льготных категорий граждан, сообщил Центр управления регионом Мурманской области.