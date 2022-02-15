Андрей Чибис поручил разобраться с каждым сигналом о несвоевременном закрытии больничных листов

На минувшей неделе в Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области от северян поступило 953 сообщения. Из них за отчетный период отработано — 624. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Лидирует по числу сообщений блок вопросов по уборке снега и благоустройству, на втором месте в топе – тема «ЖКХ». Далее идут разделы «Здравоохранение» и «Дороги».

Чаще всего о неубранных дворах и необходимости подсыпки дорог на прошлой неделе сообщали жители ЗАТО Александровск и Мурманска, также отмечен рост числа сигналов о необходимости уборки снега в Мончегорске.

В блоке «ЖКХ» лидером по количеству сообщений на отсутствие отопления стал Мурманск. Специалистами ЦУР запрошены адреса и переданы ответственным для проверки качества отработки проблем. Замеры по ряду адресов показали – температура соответствует нормативам.

Блок «Здравоохранение» представлен сигналами о длительном ожидании при вызове врача на дом, очередях в поликлиниках, трудностях с дозвоном в медучреждения. Северяне высказывали опасения, что больничные листы будут открыты несвоевременно. Много вопросов вызвала новость о возможности дистанционного закрытия больничных листов.

«Возвращаясь к теме медицины, закрытия больничных и очередей в поликлиниках: там, где были эти факты, я прошу прямо досконально понять причины и условия, чтобы такого не допускать», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Специалисты ЦУР и оперативный штаб по коронавирусу организовали совместную кампанию по информированию населения о возможностях получения медицинских услуг в различных форматах. В ее рамках, помимо прочего, главные врачи мурманских поликлиник провели прямые эфиры в соцсетях.

«Также напоминаем, что для качественного разъяснения возникающих вопросов по медицинской тематике северяне могут обратиться на портал «Наш Север», отправив сообщение в категориях «Здравоохранение» или «Коронавирус», – отметил Алексей Медведев.

В блоке «Дороги» большинство вопросов касались расчистки дорог от снега. Основная масса сообщений о необходимости расчистки дорог пришлась на Кандалакшский район и Мурманск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439939/#&gid=1&pid=1