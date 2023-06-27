Андрей Чибис поручил разобраться с несанкционированными свалками

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 889 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 592. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

«Практически треть от общего числа обращений касалась благоустройства общественных и придомовых территорий, ремонта игровых площадок для детей, а также обустройства территорий для выгула домашних животных», — отметил Дмитрий Каменский.

Вопросы по теме «ЖКХ» в основном касались отключения горячего водоснабжения в квартирах северян.

В блоке «Дороги» пользователи социальных сетей просили отремонтировать отдельные участки дорожного полотна.

Ещё одной часто встречающейся в соцсетях проблемой стало отсутствие урн в общественных местах.

Жители Ленинского округа города Мурманска сообщали, что региональный оператор несвоевременно вывозит мусор, поэтому им приходится заниматься уборкой самостоятельно. Также мурманчане сообщили, что на улице Позднякова со строительного объекта вывозится мусор в сопки.

«Прошу все сигналы наших граждан о неубранном мусоре и свалках отработать. Аппарату правительства поручаю взять на контроль качество обработки данных обращений. Также необходимо решить проблемы, о которых граждане сообщают в комментариях под оперативным совещанием», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru