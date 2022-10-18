Андрей Чибис поручил разобраться с отсутствующим освещением на автодороге к Луостари

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1016 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуги. Об этом 17 октября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В блоке сообщений на тему благоустройства житель Североморска обратил внимание, что в районе улиц Чабаненко – Инженерная не освещён трап.

Администрация ЗАТО ответила, что в сейчас проводится обследование линии уличного освещения в целях определения объёмов работ, необходимых для восстановления освещения. Ориентировочный срок выполнения работ обозначен не ранее 15 ноября.

Жители Апатитов записали на видео, как во дворе дома №38 по улице Ферсмана закладывают ямы кирпичом. Из ответа администрации города следует, что очередь на благоустройство данного участка ещё не дошла.

В блоке «Дороги» сообщения касались ремонта и плохого освещения дорог. В частности, в соцсетях вышел пост о том, что при повороте с автодороги «Кола» на Луостари уже второй год нет освещения. Прошлой осенью поставили новые светодиодные фонари, и с тех пор они не горят.

«У меня просьба — проговорите этот момент с подрядчиком и решите вопрос с освещением. Потому что это, мягко скажем, совсем плохо, когда новые светильники, на которые потрачены деньги, не работают, и люди остаются без света», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru