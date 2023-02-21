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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 15:15

Андрей Чибис поручил разобраться с правомерностью установки шлагбаума в Мурманске после сигнала в соцсетях

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 752 сообщения, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 500. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

«Хочется отметить затрудненное решение просьбы жителей домов 12, 14, 18, 20 и 22 по улице Щербакова в Мурманске, которые пожаловались главе региона в связи с установкой шлагбаума около бывшего кинотеатра «Атлантика». Шлагбаум перегородил единственную дорогу к домам», — рассказал Алексей Медведев.

Руководитель ЦУР также отметил, что администрация заведения на контакт не идёт, ссылаясь на тот факт, что территория в частном владении.

«На историю со шлагбаумом прошу администрацию Мурманска обратить отдельное внимание. Нужно разобраться, правомерна его установка или нет», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Центр управления регионом продолжает мониторинг динамики сигналов по уборке снега в регионе. Согласно данным информационной системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север» за период с 11 февраля общее число жалоб по теме снизилось ещё на 18%. В топ-3 городов по количеству сообщений по данной теме вошли Мурманск, ЗАТО Александровск и Апатиты.

О необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега северяне сообщали в блоке «Дороги».

В блоке «Социальное обслуживание и защита» пользователи задавали уточняющие вопросы о порядке и сроках получения различных социальных выплат.

Замыкает топ-5 тем по количеству сообщений блок «Мусор/Свалки/ТКО». Здесь северяне сигнализировали о переполненных мусорных контейнерах преимущественно в Мурманске, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

 

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