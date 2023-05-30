Андрей Чибис поручил разобраться с проблемой несанкционированных свалок

За предыдущую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1364 обращения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом вчера на оперативном совещании областного правительства сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

На первое место по количеству сообщений вышел блок вопросов по теме «ЖКХ», большинство сигналов касалось проблем с горячим водоснабжением. Лидирует по числу жалоб город Апатиты, жители которого сообщали о недостаточной температуре или отсутствии горячей воды. По информации теплосетевой организации «Апатитыэнерго», для обеспечения горячего водоснабжения дополнительно увеличена сверх норматива циркуляция теплоносителя по сетям.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» зафиксировано 167 сообщений. Помимо прочего, северяне сообщили о несанкционированной свалке в мурманском микрорайоне «Жилстрой», а также о выброшенном строительном мусоре у автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Также большое количество сообщений по данной теме поступило из Апатитов и ЗАТО г.Североморск.

«Необходимо предусматривать в муниципалитетах организационные и финансовые ресурсы, чтобы оперативно эти свалки убирать. Это надо делать либо в партнёрстве с региональным оператором, либо самостоятельно, но это надо делать. Стыдно должно быть тем, кто мусорит на своей территории», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В блоке «Благоустройство» северяне задавали вопросы по уборке территорий и благоустройству общественных пространств. Жители населённого пункта «27 километр железной дороги Мончегорск-Оленья» пожаловались на то, что в населенном пункте, ул. Октябрьская, 18 разрастается борщевик. В администрации Мончегорска пообещали в течение двух недель определить собственников территории для дальнейшего выполнения работ.

«Распространение борщевика – острая сезонная проблема. Учитывая, что растение представляет опасность для здоровья, предлагаем администрации не затягивать решение вопроса и рассмотреть возможность выкоса сорняка своими силами», – отметил Дмитрий Каменский.