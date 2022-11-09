Андрей Чибис поручил разобраться с вопросом по лестнице у мурманской гимназии

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 871 сообщение, оставленное гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 564. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В соцсетях фиксировались жалобы от жителей Ленинского округа города Мурманска на качество горячей воды: по словам граждан она была жёлтого цвета с неприятным запахом и песчаным осадком.

Как пояснили в АО «МЭС», причиной стал сбой в процессе водоподготовки на котельной. Последствия продолжают устраняться, гражданам будет произведен перерасчёт.

В блоке сообщений на тему «Благоустройство» широкую огласку получил сигнал в соцсетях от родителей учащихся мурманской гимназии №7 (корпус расположен на Кошевого, 12а). Граждане обеспокоены тем, что лестница у образовательного учреждения небезопасна.

На озвученную проблему отреагировал губернатор Андрей Чибис. «Прошу администрацию города Мурманска проверить, какое управленческое решение возымело обращение по лестнице. Важно, чтобы это была реальная отработка вопроса», — отметил глава региона.

В блоке «Дороги» сообщения касались текущего состояния отдельных дорог, освещения, ремонтных работ.

Большинство вопросов в блоке «Социальное обслуживание и защита» касалось наличия и способа получения мер социальной поддержки населения.

В блоке «Здравоохранение» пользователи соцсетей задавали вопросы об организации медицинского обслуживания, отметил Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru