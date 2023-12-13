Андрей Чибис поручил разработать план финансирования установки детских площадок во дворах муниципалитетов региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера во время ответа на вопрос журналиста об установке детских площадок поручил региональному Министерству градостроительства и благоустройства разработать план по финансированию установки детских площадок в рамках программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект».
Андрей Чибис предложил часть средств программы направить на закупку и установку детских площадок, а также предоставить жителям возможность выбрать территорию, на которой они должны появиться посредством голосования.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, предполагается, что в 2024 году муниципалитетам предложат участвовать в конкурсном отборе проектов для обустройства детских игровых и спортивных площадок. Инициативные проекты будут реализованы за счёт средств субсидий из областного бюджета муниципалитетам.