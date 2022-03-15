Андрей Чибис поручил сделать объективные перерасчёты за тепло жителям Печенгского округа

Важной темой оперативного совещания, которое прошло 14 марта, стал вопрос теплоснабжения и справедливой платы за тепло для жителей Печенгского округа. Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично выезжал в округ, когда там возникли проблемы с теплоснабжением.

«С каждой котельной разбирались предметно. С тех пор мне в еженедельном режиме докладывают о том, как соблюдаются параметры теплоносителя. Напомню, основные проблемы состояли в том, что домовые сети были забиты, а у компании, которая занималась обслуживанием домов, оказался закуплен некачественный уголь. Мы договорились о том, что людям будет сделан справедливый перерасчёт за все дни, когда в квартирах было холодно. Однако, по словам жителей, перерасчёт сделан только за последний месяц, и то, рублей на 80-90, – исключительно за аварийную ситуацию. Это абсолютно недопустимо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона дал неделю региональному Министерству государственного жилищного и строительного надзора, а также «Мурманэнергосбыту», чтобы проанализировать, в какие периоды было снижение параметров теплоносителя.

«Людям неважно, какой уголь закупила обслуживающая компания, им важно, чтобы в квартирах было тепло. А если в квартирах некомфортно, необходимо уменьшить счета. Впредь прошу формально к таким вопросам не подходить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор поручил Минэнерго подготовить доклад, почему в разгар отопительного сезона затянулась подготовка котлов в Никеле и Заполярном.

«Что мешало провести качественную подготовку летом? Руководство АО «МЭС» прошу проанализировать, почему такие проблемы случились именно в Печенгском округе. Конечно, коммунальное хозяйство вам досталось в удручающем состоянии. Уверен, что с учётом большого опыта и необходимых компетенций вы сможете разобраться с этой ситуацией», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил профильным ведомствам проработать вопрос оплаты тепла для предпринимателей округа, которые занимают полуподвальные помещения жилых домов. По факту тепла они потребляют меньше, чем жилые квартиры, а платят полную стоимость. Губернатор поручил представить ему новые подходы к выставлению счетов таким предпринимателям.