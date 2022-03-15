Праздник Севера-2022: наступившая неделя будет самой насыщенной по количеству соревнованийЦентры занятости заработают по новым стандартам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.22 11:30

Андрей Чибис поручил сделать объективные перерасчёты за тепло жителям Печенгского округа

Важной темой оперативного совещания, которое прошло 14 марта, стал вопрос теплоснабжения и справедливой платы за тепло для жителей Печенгского округа. Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично выезжал в округ, когда там возникли проблемы с теплоснабжением.

«С каждой котельной разбирались предметно. С тех пор мне в еженедельном режиме докладывают о том, как соблюдаются параметры теплоносителя. Напомню, основные проблемы состояли в том, что домовые сети были забиты, а у компании, которая занималась обслуживанием домов, оказался закуплен некачественный уголь. Мы договорились о том, что людям будет сделан справедливый перерасчёт за все дни, когда в квартирах было холодно. Однако, по словам жителей, перерасчёт сделан только за последний месяц, и то, рублей на 80-90, – исключительно за аварийную ситуацию. Это абсолютно недопустимо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона дал неделю региональному Министерству государственного жилищного и строительного надзора, а также «Мурманэнергосбыту», чтобы проанализировать, в какие периоды было снижение параметров теплоносителя.

«Людям неважно, какой уголь закупила обслуживающая компания, им важно, чтобы в квартирах было тепло. А если в квартирах некомфортно, необходимо уменьшить счета. Впредь прошу формально к таким вопросам не подходить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор поручил Минэнерго подготовить доклад, почему в разгар отопительного сезона затянулась подготовка котлов в Никеле и Заполярном.

«Что мешало провести качественную подготовку летом? Руководство АО «МЭС» прошу проанализировать, почему такие проблемы случились именно в Печенгском округе. Конечно, коммунальное хозяйство вам досталось в удручающем состоянии. Уверен, что с учётом большого опыта и необходимых компетенций вы сможете разобраться с этой ситуацией», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил профильным ведомствам проработать вопрос оплаты тепла для предпринимателей округа, которые занимают полуподвальные помещения жилых домов. По факту тепла они потребляют меньше, чем жилые квартиры, а платят полную стоимость. Губернатор поручил представить ему новые подходы к выставлению счетов таким предпринимателям.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть падают, курс фунта стерлингов растёт-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика