9 мая в 9.15 - сбор участников шествия «Бессмертный полк» в МурманскеБезопасность на майские праздники будет усилена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 13:00

Андрей Чибис поручил создать в регионе Школу муниципального управления

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске стартовал Региональный муниципальный форум, приуроченный ко Дню местного самоуправления. Программу мероприятий открыло совместное пленарное заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» и Координационного Совета представительных органов муниципальных образований при Мурманской областной Думе.

Губернатор Андрей Чибис отметил ценность подобных встреч с представителями муниципалитетов и напомнил, что в последнее время возобновил внеплановые выезды в муниципалитеты, где проводит личные встречи с жителями.

«Наша с вами главная задача — прислушиваться к людям и анализировать, что удалось или не удалось сделать, какие у них появляются новые вопросы к власти. Я призываю не отмахиваться от людей, а понять, какие проблемы волнуют каждого и, несмотря на все сложности, пытаться их решить», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил ощутимую положительную динамику в сфере благоустройства муниципалитетов.

«Я вам очень благодарен за то, что нет ни одного города и посёлка, где бы не произошли позитивные изменения. Радует, что у нас есть города, которые преобразились радикально. Самое главное, что позитивные изменения в городской среде отмечают сами люди. Сегодня Мурманская область – пример для других регионов», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сегодня в муниципальных органах власти достаточно много мотивированной, целеустремлённой молодёжи, которая хочет менять жизнь в своих городах и посёлках к лучшему. В связи с этим Андрей Чибис поручил Ассоциации «Совет муниципальных образований» вместе с Министерством внутренней политики Мурманской области создать в регионе Школу муниципального управления.

Губернатор также обозначил ряд главных для региона задач. Это, например, решение жилищного вопроса приезжих специалистов-медиков, продолжение капитального ремонта школ, необходимость расселения аварийного и строительство нового жилья, обеспечение жильём детей-сирот. В этом году Мурманская область вошла в число лидеров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», однако вопрос строительства и ремонта дорожного полотна остается актуальным. В рамках поддержки среднего и малого предпринимательства губернатор поручил оказать содействие в решении вопросов получения земли и необходимых разрешений для начала бизнеса. Андрей Чибис подчеркнул, что следует продолжить цифровизацию и повышение эффективности уже созданных технологичных инструментов.

Отдельно глава региона отметил проекты «Arctic Schools» и «СОПКИ» и поручил продолжить преобразование школьных пространств и создание новых мест досуга для молодежи. Губернатор предложил увеличить длительность рабочего дня модельных библиотек и наладить регулярную системную «жизнь» на уже созданных социальных объектах — для того, чтобы они подстраивались под реальные потребности молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение выступления губернатор ещё раз обозначил главные приоритеты для региональной и муниципальной власти, среди которых — реализация нацпроектов и плана «На Севере - жить».

Фото: https://vk.com/chibis.andrey

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:40«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:00«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в марте возросли в среднем на 7,0%-PRO Валюту (16+)Доллар США снижается к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика