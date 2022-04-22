Андрей Чибис поручил создать в регионе Школу муниципального управления

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске стартовал Региональный муниципальный форум, приуроченный ко Дню местного самоуправления. Программу мероприятий открыло совместное пленарное заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» и Координационного Совета представительных органов муниципальных образований при Мурманской областной Думе.

Губернатор Андрей Чибис отметил ценность подобных встреч с представителями муниципалитетов и напомнил, что в последнее время возобновил внеплановые выезды в муниципалитеты, где проводит личные встречи с жителями.

«Наша с вами главная задача — прислушиваться к людям и анализировать, что удалось или не удалось сделать, какие у них появляются новые вопросы к власти. Я призываю не отмахиваться от людей, а понять, какие проблемы волнуют каждого и, несмотря на все сложности, пытаться их решить», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил ощутимую положительную динамику в сфере благоустройства муниципалитетов.

«Я вам очень благодарен за то, что нет ни одного города и посёлка, где бы не произошли позитивные изменения. Радует, что у нас есть города, которые преобразились радикально. Самое главное, что позитивные изменения в городской среде отмечают сами люди. Сегодня Мурманская область – пример для других регионов», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сегодня в муниципальных органах власти достаточно много мотивированной, целеустремлённой молодёжи, которая хочет менять жизнь в своих городах и посёлках к лучшему. В связи с этим Андрей Чибис поручил Ассоциации «Совет муниципальных образований» вместе с Министерством внутренней политики Мурманской области создать в регионе Школу муниципального управления.

Губернатор также обозначил ряд главных для региона задач. Это, например, решение жилищного вопроса приезжих специалистов-медиков, продолжение капитального ремонта школ, необходимость расселения аварийного и строительство нового жилья, обеспечение жильём детей-сирот. В этом году Мурманская область вошла в число лидеров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», однако вопрос строительства и ремонта дорожного полотна остается актуальным. В рамках поддержки среднего и малого предпринимательства губернатор поручил оказать содействие в решении вопросов получения земли и необходимых разрешений для начала бизнеса. Андрей Чибис подчеркнул, что следует продолжить цифровизацию и повышение эффективности уже созданных технологичных инструментов.

Отдельно глава региона отметил проекты «Arctic Schools» и «СОПКИ» и поручил продолжить преобразование школьных пространств и создание новых мест досуга для молодежи. Губернатор предложил увеличить длительность рабочего дня модельных библиотек и наладить регулярную системную «жизнь» на уже созданных социальных объектах — для того, чтобы они подстраивались под реальные потребности молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение выступления губернатор ещё раз обозначил главные приоритеты для региональной и муниципальной власти, среди которых — реализация нацпроектов и плана «На Севере - жить».

Фото: https://vk.com/chibis.andrey