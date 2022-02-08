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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.22 10:15

Андрей Чибис поручил упростить систему получения справок о выздоровлении для школьников

На минувшей неделе специалисты Центра управления регионом Мурманской области получили 1137 сообщений от северян, оставленных в социальных сетях и на портале «Наш Север». Отработано за этот же период 714. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве региона сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Лидирует по числу сообщений блок вопросов по теме «ЖКХ». Вопросы по уборке снега на дворовых и общественных территориях и благоустройству заняли второе место в топе. Далее идут блоки «Здравоохранение» и «Коронавирус».

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось ненадлежащего качества или отсутствия отопления, необходимости капитального ремонта дома, ремонта подъездов. Чаще всего на отсутствующее отопление жаловались жители Печенгского округа.

«По информации, полученной от теплоснабжающей организации, причиной стал уголь очень мелкой фракции, полученный для отопления. В Заполярном параметры теплоносителя снизились из-за аварийных ремонтных работ на источнике теплоснабжения АО «МЭС». К концу недели параметры были восстановлены, рассматривается вопрос перерасчёта за отопление», — рассказал Алексей Медведев.

По сигналам о расчистке дворов и вывоза снега, противогололедной обработке дворов в лидерах — Мурманск, ЗАТО Александровск и Кировск. Жалоб на складирование снега больше всего поступило из Мурманска, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск.

В блоке «Здравоохранение» вопросы касались оказания медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ и коронавируса.

«У нас большое количество детей отправляется на дистанционное обучение из-за того, что в классе выявлен ковид. Для того, чтобы вернуться в школу, ребёнку необходимо идти в поликлинику за справкой. Я прошу Минздрав посмотреть, как упростить на период ковида эту систему, и проинформировать людей об упрощенном варианте получения справок», — дал поручение губернатор Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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