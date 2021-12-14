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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 16:30

Андрей Чибис поручил усилить информирование северян о возможностях «гаражной амнистии»

На минувшей неделе Центр управления регионом зафиксировал 1002 сообщения от жителей Мурманской области в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом на оперативном совещании, которое вчера провёл глава региона Андрей Чибис, сообщила заместитель губернатора Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором — «Благоустройство», на третьем — «Информирование», на четвертом — «Общественный транспорт».

В блоке «ЖКХ» зафиксирован всплеск сообщений о холоде в квартирах из Кандалакшского района. По этому поводу было проведено совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющими компаниями. В результате принятых решений тепло стало возвращаться в квартиры жителей района.

В блоке «Благоустройство» жители чаще всего жаловались на нерасчищенные от снега дворы, общественные территории. Больше всего сообщений поступило от жителей ЗАТО Александровск. Часть жалоб оперативно отработана, ряд адресов внесены в план уборки.

Вопросы о режиме работы различных организаций, особенностях проведения новогодних мероприятий, праздничных ярмарок и конкурсов наиболее часто поступали в блоке «Информирование». Андрей Чибис отдельно поручил обеспечить доступное и понятное информирование о «гаражной амнистии» на публичных ресурсах органов власти.

В блоке «Общественный транспорт» поступили сигналы на холод в салонах маршрутного такси №127 от жителей Кандалакши. Также на холод в салоне жаловались пассажиры транспорта, следующего по маршруту Никель-Раякоски. На эту проблему указывали и северяне, которые ездят на автобусах маршрутов №106, 108 и 103.

Информацию ЦУР передал специалистам регионального Минтранса, которые провели внеплановую выездную проверку. По её итогам в адрес перевозчиков направлено предписание о необходимости дополнительного предрейсового прогрева автобусов, а также проверки работоспособности оборудования.

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QR
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