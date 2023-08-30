Андрей Чибис поручил усилить информирование жителей о графиках ремонта на сетях горячего водоснабжения

За последнюю неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1368 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом 28 августа сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

На первом месте по количеству сообщений по-прежнему находится блок «ЖКХ», преимущественно это сигналы об отсутствии горячей воды. На эту проблему чаще всего жаловались жители Мурманска, Североморска и Оленегорска. Количество сообщений за неделю увеличилось на 15 процентов. В большинстве случаев горячая вода была отключена из-за проведения ремонтных работ. По словам Артёма Марышева, очевидны недостатки в информировании жителей о графиках проведения работ и отключениях.

Глава региона Андрей Чибис попросил прокомментировать рост сигналов министра энергетики и ЖКХ Александра Кобытева. По словам министра, крупные ремонты находятся уже в завершающей стадии, причина сигналов – локальные работы по отдельным стоякам. В большинстве случаев они будут закончены на этой неделе.

«Важно объяснить, что это не просто промывка котла и кусочек сетей меняется, а глобально проводятся работы, которые не делались много лет. Это надо чётко и точечно доносить до жителей – через руководство управляющих компаний и ТСЖ, через смс-рассылку. Коллеги, отработайте, пожалуйста, эти жалобы», – заявил Андрей Чибис.

В блоке «Благоустройство» больше всего вопросов касались благоустройства придомовых территорий. По итогам прошлой недели ЦУР зафиксировал рост числа сообщений жителей, связанных с отсутствием уличного освещения.

В блоке «Здравоохранение» большинство сообщений было связано с записью на приём к врачу. В разделе «Дороги» поступили сигналы, связанные с содержанием и ремонтом тротуаров и дорог, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru