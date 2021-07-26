Андрей Чибис поручил усилить контроль работы call-центров в поликлиниках

В ходе оперативного совещания в правительстве области губернатор Андрей Чибис обратил внимание главврачей поликлиник на необходимость строго контролировать работу call-центров в лечебных учреждениях.

«Бывают жалобы, мы проводим соответствующий контроль, проверки и «контрольные закупки». Прошу внимательно следить за тем, чтобы телефоны в ваших медучреждениях, особенно в первичном звене, работали без сбоев. Чтобы люди, если они получают положительный тест на COVID, могли дозвониться до поликлиники и получить необходимые разъяснения. Понятно, что в этот момент люди начинают переживать, это нормальное состояние, и очень важна обратная связь», – подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, практика контрольных звонков в целях проверки качества работы call-центров будет продолжена, сообщает региональное Министерство информационной политики.