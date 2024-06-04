Андрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской области

В регионе после схода льда необходимо усилить контрольно-надзорные мероприятия на внутренних водоёмах. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Надзор за внутренними водоёмами на предмет исключения браконьерства на нашей территории – важнейшая тема. Принципиально важно защитить природу и минимизировать браконьерские выходки, которые, к сожалению, у нас есть. Надеюсь, в этом году этих вопросов будет меньше», – сказал Андрей Чибис.

В настоящее время сообщить о фактах браконьерства на реках и озерах Мурманской области можно по телефону 8 (81553)3-62-49 (круглосуточно).

Губернатор поручил в двухдневный срок проработать возможность передавать сигналы о фактах незаконной добычи рыбы по единому экстренному телефону 112, а также наладить взаимодействие авиалесоохраны Мурманской области с Росрыболовством.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о мероприятиях по пресечению браконьерства, связанного с рыбной ловлей, рассказал руководитель Североморского территориального управления Росрыболовства Виктор Рожнов.

Фото: https://gov-murman.ru