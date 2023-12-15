Андрей Чибис поручил усилить общественную безопасность в регионе в преддверии новогодних праздников
Губернатор Андрей Чибис вчера провёл заседание оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности Мурманской области. Главным вопросом повестки стала подготовка к новогодним праздникам.
«Ситуация в регионе контролируемая, – хочу поблагодарить правоохранительные органы и все специальные службы за обеспечение безопасной обстановки в Мурманской области. Напоминаю, что с учётом предстоящих новогодних праздников, народных гуляний и общественных мероприятий необходимо принять дополнительные меры, которые повысят безопасность наших граждан, в том числе на объектах транспорта», – подчеркнул глава региона.
В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, ведомств и организаций Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru