Андрей Чибис поручил увеличить темпы уборки территорий в муниципалитетах

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 732 сообщения, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 89%. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В топе по количеству обращений за неделю блоки «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги».

В блоке «Благоустройство» вопросы в основном касались проблемы уборки территорий. При этом наблюдается снижение числа жалоб в сравнении с прошлой неделей более чем на 20%. Среди муниципалитетов за исключением столицы Заполярья лидирует Североморск.

11 апреля мурманчане сообщили о грязных лавках в парке на улице Мира. Администрация муниципального образования пообещала решить проблему только к 23 мая. 30 апреля жители города Мурманска попросили очистить от мусора детскую площадку в районе дома №18 по улице Героев Рыбачьего. Администрация пообещала проинформировать о решении проблемы к 14 мая.

На управляющую компанию пожаловались жители улицы Достоевского. С 2020 года они просят отремонтировать дорожное покрытие и поднять опорную стену. При этом управляющая компания обещала мурманчанам решить проблему в 2022-ом и 2023 году, но обещание не выполнила. Администрация Первомайского округа города Мурманска инициировала мероприятие по принуждению управляющей организации выполнить работы через суд.

В блоке «ЖКХ» северяне обращались по вопросам отсутствующей горячей воды. Наибольшее число сигналов поступило из Североморска. Причинами перебоев подачи водоснабжения стали ремонтные работы на внутридомовых сетях. Основная масса жалоб решена, остальные находятся на контроле у органов местного самоуправления.

В блоке «Дороги» жители сообщали о разрушении асфальта. Больше всего сигналов поступило из Кандалакшского района и Мурманска. Сообщения отработаны, жителям предоставлены планы по ремонту автомобильных дорог в этом году.

«Ещё раз обращаю внимание на уборку муниципальных образований. Понимаю, что работа идёт, но, по данным системы СМУТ, после мощной работы по уборке территорий к 9 мая количество заданий в системе резко упало. Прошу глав администраций муниципальных образований активнее приводить наши населенные пункты в порядок», — заключил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru