Андрей Чибис поручил ужесточить контроль исполнения строительных работ и выбор подрядчиков

На традиционном оперативном совещании особое внимание было уделено объектам строительства, ремонта и реконструкции. О ходе работ на них доложил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

По словам вице-губернатора, из 104 объектов на 74 работы ведутся в соответствии с установленным графиком, по 19 по-прежнему сохраняется отставание. На одном объекте – стадионе у школы №288 в Заозерске – отставание от графика ликвидировано.

Строящийся в рамках нацпроекта «Демография» физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах готов на 90%, практически завершено благоустройство, начинаются пуско-наладочные работы. Объект будет введен в эксплуатацию в срок – в ноябре. Крытый каток «Авангард» в Мурманске – 83% готовности, ввод в эксплуатацию запланирован в декабре. Быстровозводимый спортивный комплекс в Коле – готовность 30%, продолжается монтаж металлоконструкций. Объект находится на особом контроле в виду имеющихся отставаний. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил обратить особое внимание на этот объект, поскольку есть большие сомнения, что бассейн будет готов к 25 декабря.

«Я прошу вас не сглаживать картину. Этот подрядчик набрал объектов и перевозит бригады людей с одного на другие, под угрозой целый набор строек. На мой взгляд, риски очень высоки. Прошу обратить внимание, и передать эти слова подрядчику, что все может плохо для него закончиться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по информации Владислава Сандурского, на сегодняшний день больше половины строящихся и ремонтируемых в регионе объектов получили положительное заключение государственной экспертизы.

Состоялся ввод в эксплуатацию, либо завершены работы по капитальному ремонту на 11 объектах образования, четырех – спорта и одном объекте сферы здравоохранения. По 8 объектам строительства и капремонта есть отставания. Четыре из них должны быть сданы в ближайшее время, по оставшимся отставание будет ликвидировано до конца года.

«По капитальному ремонту многоквартирных домов из 255 объектов по 150 завершены работы. В частности, в 87 установлены лифты. Из 49 фасадов подрядчик закончил приводить в порядок 17. По 5 домам готовность более 90%. По 21 дому – выше 70%. По одному дому в Никеле принято решение перенести ремонт фасада на следующий год. За срыв сроков к подрядной организации будут применены санкции», – рассказал Владислав Сандурский.

По итогам доклада глава региона поручил ужесточить контроль исполнения строительных работ и выбора подрядных организаций.

«У нас есть двухступенчатый отбор подрядчиков по ремонту: сначала отбираются добросовестные, к которым претензий нет, между ними проходит аукцион на понижение цены. Недопустимо, чтобы те подрядчики, которые провалили работу в этом году, находилисьв этом реестре в будущем. И здесь не важно, хватает ли у них людей. Мы кратно увеличили финансирование в этом году. Берете объемы – рассчитывайте свои силы. То же самое будет касаться благоустройства и дорожников, мы в следующем году на старте должны понимать, чтобы у нас не было такой ситуации, когда те, кто не может работы сделать, берут объем, лишь бы взять, и рассчитывают, что пронесет, опять будет перенос. Не будет. Торги на новые работы начнутся уже в этом году, поэтому с юристами посмотрите все процедуры. Фонд капитального ремонта в обязательном порядке должен жестко прописывать этапы выполнения работ, и в момент, когда начинается срыв по этапу, должен «капать» счетчик. Также необходимо предусмотреть основания для расторжения, и сроки, как по госконтрактам – сроков до декабря быть не может, ни по фасадам, ни на кровлю», – подчеркнул Андрей Чибис.