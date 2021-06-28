Андрей Чибис поручил в кратчайшие сроки «достроить» систему взаимодействия региональных предпринимателей и власти

Сегодня на оперативном совещании Андрей Чибис поручил Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области детально проработать понятную модель взаимодействия региональных предпринимателей и органов власти, чтобы малый и средний бизнес мог просто и быстро получать от региона необходимые услуги и поддержку. Поручение сформулировано по итогам общения с предпринимателями Кандалакши, которое состоялось в рамках рабочей поездки в муниципалитет в минувшие выходные.

«У нас в каждом муниципалитете есть активные предприниматели, готовые и желающие развиваться. Но, с одной стороны, у них есть проблемы с коммуникацией с представителями власти, способными и обязанными им помогать, а во-вторых, у самих муниципалитетов нет понятной «точки входа», с кем в правительстве эти проблемы решать», – обозначил проблему глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по мнению губернатора, эта работа должна быть организована на базе центра «Мой бизнес», который станет аккумулятором вопросов и проблем предпринимательского сообщества. Взаимодействие с исполнительной властью будет осуществлять через инвестиционного уполномоченного, работающего в каждом муниципалитете. Поддержку в сопровождении проектов окажет Корпорация развития Мурманской области.

«Есть очень тяжёлые вопросы. Но если мы понимаем, что проект нужно развивать, если мы заинтересованы в этом и понимаем что это реалистично, то предпринимателям нужно помогать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Модель взаимодействия предпринимателей и власти должна быть разработана в течение двух недель и будет подробно представлена на очередном оперативном совещании в правительстве региона.