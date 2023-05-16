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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 10:00

Андрей Чибис поручил в кратчайшие сроки обеспечить чистоту улиц и дворов в городах и посёлках региона

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области продолжает осуществлять выездные мероприятия в части контроля качества содержания территорий муниципалитетов. Об этом вчера сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев, докладывая на оперативном совещании в правительстве.

Так, 10 мая в фокусе внимания были Снежногорск, Полярный и Гаджиево. По территориям выявлены общие точечные замечания по наличию мусора и смета. Информация направлена в администрацию для оперативного устранения.

«Замечания, выявленные в Кольском районе, устранены в полном объёме», – отметил Александр Кобытев.

Вместе с тем, глава региона Андрей Чибис, опираясь на данные контрольного управления, призвал усилить работу по привлечению к ответственности недобросовестных предпринимателей и управляющие компании, допускающие скопление мусора на своих территориях.

«Наш регион должен выглядеть опрятно. Убедительно прошу глав администраций организовать работу в данном направлении, активнее привлекать управляющие компании, организовывать субботники. Также необходимо контролировать недобросовестных предпринимателей, которые разводят беспорядок. Отдельный призыв к жителям Мурманской области – бережнее относиться к своим городам. Наши населенные пункты должны системно приводиться в порядок», – сказал губернатор.

Что касается общих показателей: в уборке за прошедшую неделю было задействовано 271 единица техники, 526 дорожных рабочих и 2306 сотрудников управляющих организаций. Объём вывезенного мусора составил более 3 тысяч кубометров. Основное внимание уделяется уборке вытаявшего мусора и песка, в том числе с газонов.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, одним из инструментов контроля качества уборки остаётся система мониторинга уборки территорий (СМУТ). За отчётный период в СМУТ создано 693 задания, из них выполнено на 100% – 639.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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