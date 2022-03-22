Андрей Чибис поручил вывезти снег со дворов и дорог муниципалитетов Мурманской области, чтобы избежать подтоплений

На вчерашнем оперативном совещании губернатор Андрей Чибис обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усилить работу по уборке территорий.

«Мы видим, как уже активно тает снег. Прошу коммунальщиков в кратчайшие сроки организовать в усиленном режиме его уборку, до активного снеготаяния, чтобы он не поплыл во дворах и на дорогах», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор попросил внимательно обследовать автодороги на наличие повреждений и оперативно организовать ремонт тех участков, где это стало необходимым, сообщает региональное Министерство информационной политики